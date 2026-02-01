18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

MP Budget 2026 में इस क्षेत्र की हुई चांदी, 118 करोड़ में बनेंगी 12 सड़कें

MP Budget 2026: एमपी के नवीन बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर खास जोर दिया गया है। 12 नई सड़कों की स्वीकृति और 100 करोड़ से अधिक के प्रावधान के साथ कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Akash Dewani

Feb 18, 2026

MP Budget 2026 jawad gets 12 new roads and 100 crore development projects

jawad gets 12 new roads in MP Budget 2026 (फोटो- Freepik)

MP Budget 2026: मध्य प्रदेश सरकार के नवीन बजट में नीमच जिले की जावद विधानसभा ने विकास के मामले में बड़ी लकीर खींची है। क्षेत्रीय विधायक ओमप्रकाश सकलेचा के विशेष प्रयासों के चलते, जावद विधानसभा क्षेत्र ने बुनियादी ढांचे के विकास में बाजी मारी है। बजट में क्षेत्र को सर्वाधिक 12 नई सड़कों की स्वीकृति मिली है, जो जिले और आसपास के क्षेत्रों में एक रिकॉर्ड है। सड़कों के साथ-साथ शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

कनेक्टिविटी में नंबर-1 बना जावद

लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी बजट प्रावधानों के अनुसार, जावद विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 प्रमुख मार्गों के निर्माण और उन्नयन को हरी झंडी मिली है। जानकारों का कहना है कि एक ही बजट सत्र में एक विधानसभा को इतनी बड़ी संख्या में सड़कों की स्वीकृति मिलना विधायक की सक्रियता और सरकार की क्षेत्र के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। इन सड़कों के लिए करोड़ो रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी।

दो बड़ी परियोजनाएं बदलेंगी सूरत

इन 12 सड़कों में दो मेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं। काटुंदा मोड़ से माखनगंज तक 21.5 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 55 करोड़ रुपये और मोरवन से मनासा मार्ग (23 किमी) के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। ये दोनों सड़कें क्षेत्र की लाइफलाइन मानी जाती हैं और इनके बनने से हजारों ग्रामीणों को सुगम यातायात का लाभ मिलेगा।

शिक्षा: सरकारी स्कूलों में लगेंगे इंटरैक्टिव पैनल

सड़कों के जाल के साथ ही शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए भी 1 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लालपुरा और हाई स्कूल आलोरी में अतिरिक्त कक्ष और प्रयोगशालाएं (85 लाख) बनाई जाएंगी। वहीं, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देते हुए 15 लाख रुपये से इंटरैक्टिव पैनल लगाए जाएंगे, जिससे जावद के बच्चे अब स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर सकेंगे।

ग्रामीण मार्गों की सुध ली

विधायक सकलेचा ने सुदूर ग्रामीण अंचलों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए छोटी लेकिन महत्वपूर्ण सड़कों को भी बजट में शामिल करवाया है। इसमें खोर-हनुमंतिया, कनेरा घाट, और कदवासा पहुंच मार्ग जैसी सड़कें शामिल हैं, जिनकी मांग लंबे समय से की जा रही थी।

कोई भी कोना विकास से अछूता न रहे- विधायक

जावद विधायक ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा कि हमारी कोशिश थी कि जावद का कोई भी कोना विकास से अछूता न रहे। क्षेत्र को सर्वाधिक 12 सड़कों की सौगात मिलना यह साबित करता है कि प्रदेश सरकार जावद के विकास को लेकर कितनी गंभीर है। शिक्षा और सड़क, दोनों ही समाज की प्रगति के आधार स्तंभ हैं और इस बजट में हमने दोनों को मजबूत किया है।

जावद को मिली सौगातों का रिपोर्ट कार्ड

कुल स्वीकृत सड़कें: 12 (क्षेत्र में सर्वाधिक)

टॉप-5 बड़ी सड़कें:

  1. काटुंदा मोड़ - माखनगंज: ₹55 करोड़
  2. मोरवन - मनासा: ₹50 करोड़
  3. खोर - हनुमंतिया -अठाना: ₹6 करोड़
  4. हनुमान चौराहा - कनेरा घाट: ₹4.50 करोड़
  5. कदवासा पहुंच मार्ग: ₹2.10 करोड़

अन्य महत्वपूर्ण मार्ग

झांतला-गोविंदपुर, डिकेन-गुढ़ाहोला, थड़ोद पहुंच मार्ग, जावद-सेगवा, अथवा-शाहनतलाई, दामोदरपुरा-आटा, काकरिया तलाई-बरखेड़ा।

शिक्षा बजट

कुल राशि- ₹1 करोड़
कार्य- भवन निर्माण एवं डिजिटल क्लासरूम (इंटरैक्टिव पैनल)।

ये भी पढ़ें

देश का पहला रोलिंग बजट! नजर आया तीन साल का रोडमैप
भोपाल
cm mohan yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मध्यप्रदेश बजट 2026

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Feb 2026 11:43 pm

Published on:

18 Feb 2026 11:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / MP Budget 2026 में इस क्षेत्र की हुई चांदी, 118 करोड़ में बनेंगी 12 सड़कें

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मध्यप्रदेश बजट 2026

कपास के खेत में लहलहा रहा थी ’97 लाख’ की अफीम, चुपके से हो गई मुखबिरी…

Illegal opium cultivation
नीमच

मालवा-मेवाड़ से यूपी तक ‘काले सोने’ की फसल का अंतिम पड़ाव, देश के 1.21 लाख किसानों की अग्निपरीक्षा शुरू

नीमच

CM राइज स्कूल में टूटा मासूम का पैर, नहीं मिली एंबुलेंस; बाइक पर ले जाना पड़ा अस्पताल

नीमच

एमपी में होगा ‘जहर मुक्त खेती’ का सबसे बड़ा महायज्ञ, पहली बार एक साथ जुटेंगे देशभर के किसान

Mega Event
नीमच

शिल्पकार ने बना डाला दुनिया का सबसे छोटा सोने का अफीम डोडा, अद्भुत कलाकृति देख रह जाएंगे दंग

Unique Record
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.