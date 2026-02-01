MP Budget 2026 में इस क्षेत्र की हुई चांदी, 118 करोड़ में बनेंगी 12 सड़कें

लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी बजट प्रावधानों के अनुसार, जावद विधानसभा क्षेत्र में कुल 12 प्रमुख मार्गों के निर्माण और उन्नयन को हरी झंडी मिली है। जानकारों का कहना है कि एक ही बजट सत्र में एक विधानसभा को इतनी बड़ी संख्या में सड़कों की स्वीकृति मिलना विधायक की सक्रियता और सरकार की क्षेत्र के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है। इन सड़कों के लिए करोड़ो रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी।