‘साहब! गुड़ के बीज दिला दो…’ सीएम के बयान पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन

फोटो- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के नीमच में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा किसानों और फसलों को लेकर दिए गए बयान के बाद जिला कांग्रेस ने गुरुवार को एक अनोखा और व्यंग्यात्मक प्रदर्शन किया। जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम के नाम का जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर कहा कि नीमच के किसानों को 'गुड़ के बीज' उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे सीधे खेतों में गुड़ उगा सकें।
दरअसल, कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने हाल ही में बैतूल के एक कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कुछ ऐसी बातें कहीं थीं। जिसमें उन्होंने दावा किया था कि गुड़ को सीधे खेती के जरिए पैदा किया जा सकता है। इस पर कांग्रेस नेताओं ने तख्तियों पर स्लोगन लिखे थे कि 'मुख्यमंत्री जी बीज दिलाओ, गुड़ की डली खेत में उगाओ'। इसके साथ ही सीएम के नाम पर दिए गए ज्ञापन में कुछ मांगे रखी हैं। जो कुछ इस प्रकार हैं:
मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पहले मुख्यमंत्री ने एक बीघे में 50 क्विंटल गेहूं उत्पादन की घोषणा की थी, जिससे किसान हैरान थे, और अब गुड़ की खेती की बात कर रहे हैं। यह विश्व का पहला ऐसा राज्य होगा। जहां सीधे गुड़ की फसल लहलहाएगी। इधर, कांग्रेस ने भाजपा द्वारा राहुल गांधी के पुराने बयानों (जैसे आलू से सोना) पर किए जाने वाले हमलों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद मंच से ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
नीमच
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग