‘साहब! गुड़ के बीज दिला दो…’ सीएम के बयान पर कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन



मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पहले मुख्यमंत्री ने एक बीघे में 50 क्विंटल गेहूं उत्पादन की घोषणा की थी, जिससे किसान हैरान थे, और अब गुड़ की खेती की बात कर रहे हैं। यह विश्व का पहला ऐसा राज्य होगा। जहां सीधे गुड़ की फसल लहलहाएगी। इधर, कांग्रेस ने भाजपा द्वारा राहुल गांधी के पुराने बयानों (जैसे आलू से सोना) पर किए जाने वाले हमलों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जाता है, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद मंच से ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं।