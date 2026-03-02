MP के युवक ने बताए UAE के हालात, बोला- फोटोग्राफी पर बैन लगा

एक तरफ जहां प्रवासी भारतीय और स्थानीय लोग सुरक्षा अलर्ट को लेकर दहशत में हैं, वहीं जालसाजों ने इस स्थिति का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। दुबई पुलिस ने अपनी आधिकारिक एडवाइजरी में बताया है कि कुछ ठग खुद को "दुबई क्राइसिस मैनेजमेंट" का कर्मचारी बताकर लोगों को कॉल कर रहे हैं। ये जालसाज आपातकालीन स्थिति का हवाला देकर लोगों से उनके 'UAE Pass' क्रेडेंशियल्स और 'Emirates ID' (अमीरात आईडी) जैसी बेहद संवेदनशील जानकारियां मांग रहे हैं।

दुबई पुलिस ने आगाह किया है कि यह जानकारी साझा करने से अपराधी 'सिम स्वैप' (SIM swap) के जरिए लोगों के बैंक खातों में सेंध लगा सकते हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कोई भी सरकारी विभाग फोन कॉल या मैसेज के जरिए गोपनीय जानकारी या ओटीपी (OTP) नहीं मांगता है।