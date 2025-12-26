‘आखिरी सेल्फी’ बनी याद, सांवलिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे 3 दोस्तों की दर्दनाक मौत

Road Accident:एमपी में जावद थाना अंतर्गत के नयागांव चौकी क्षेत्र में बीती देर रात एक हृदयविदारक सड़क हादसा सामने आया। यहां सांवलिया सेठ के दर्शन कर मल्हारगढ़ लौट रहे युवकों की कार अनियंत्रित होकर आगे चल रहे एक ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण हादसे में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य साथी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है।