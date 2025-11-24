Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

एमपी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, बैंककर्मी को 15 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा

Lokayukta- बैंक ऑफ़ इंडिया की मनासा शाखा का सब स्टाफ रिश्वत लेते ट्रैप, लोन के एवज में मांगा पैसा

less than 1 minute read
Google source verification

नीमच

image

deepak deewan

Nov 24, 2025

Lokayukta in MP catches bank employee taking bribe

Lokayukta in MP catches bank employee taking bribe

Lokayukta- मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारियों, कर्मचारियों पर लोकायुक्त की कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्ती के स्पष्ट निर्देश हैं। इस पर अमल करते हुए उज्जैन लोकायुक्त इकाई ने नीमच में बड़ी कार्रवाई की। यहां के मनासा में एक बैंककर्मी को 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बैंक ऑफ़ इंडिया की मनासा शाखा का सब स्टाफ रिश्वत लेते ट्रैप हुआ। लोकायुक्त टीम अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

मनासा के आंचल नागदा पिता लोकेश नागदा ने 21 नवंबर को लोकायुक्त को शिकायत की थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सत्य पाई जाने पर लोकायुक्त ने जाल बुना और बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखा मनासा में आरोपी रुपेश कौशल को रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया।

बैंक ऑफ़ इंडिया के सब स्टाफ रुपेश कौशल ने लोन के एवज में रिश्वत मांगी

शिकायतकर्ता आंचल नागदा मनासा के 19 नंबर वार्ड की रामनगर कॉलोनी के मकान नंबर 273 में रहते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ़ इंडिया के सब स्टाफ रुपेश कौशल ने लोन के एवज में रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त उज्जैन के पुलिस अधीक्षक आनंद यादव को मामले की शिकायत की तो उन्होंने निरीक्षक हिना डाबर के माध्यम से इसका सत्यापन कराया।

रिश्वत मांगने की शिकायत सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त टीम ने सोमवार को बैंक ऑफ़ इंडिया के सब स्टाफ रुपेश कौशल को आवेदक से ₹15000 रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। मनासा की बैंक शाखा में ही ये कार्रवाई की गई। लोकायुक्त उज्जैन के उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक, निरीक्षक हिना डाबर,श्याम शर्मा, अनिल ऑटोलीय, हितेश लालावत, उमेश जाटवा, इसरार समेत 12 सदस्यीय टीम अब अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।

ये भी पढ़ें

एमपी में गंदा धंधा, महाराष्ट्र से लग्जरी कारों से आकर लाखों उड़ा रहे बिजनेसमेन
भोपाल
Several employees suspended and two policemen dismissed in MP

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 02:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / एमपी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, बैंककर्मी को 15 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

नीमच

ट्रेंडिंग

डिलीवरी के 3 दिन बाद महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा, परिजन ने की तोड़फोड़, वीडियो

MP News
नीमच

प्याज के दाम लुढ़के, लागत तक न निकलने से किसान नाराज, पशुओं से चरवा रहे फसल

Onion Prices Plummet
नीमच

Neemuch News : उस दिन लापरवाही बरती होती तो सीधे हो जाते ‘यमराज’ के दर्शन

नीमच

युवक की मौत पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, चक्काजाम कर जताया विरोध, सड़क पर लंबा ट्रैफिक

neemuch road accident youth death grampanchayat protest mp news
नीमच

भाजपा के सीनियर लीडर का निधन, पार्टी में शोक की लहर

bjp leader passed away
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.