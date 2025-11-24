एमपी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, बैंककर्मी को 15 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा

Lokayukta in MP catches bank employee taking bribe
Lokayukta- मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारियों, कर्मचारियों पर लोकायुक्त की कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्ती के स्पष्ट निर्देश हैं। इस पर अमल करते हुए उज्जैन लोकायुक्त इकाई ने नीमच में बड़ी कार्रवाई की। यहां के मनासा में एक बैंककर्मी को 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बैंक ऑफ़ इंडिया की मनासा शाखा का सब स्टाफ रिश्वत लेते ट्रैप हुआ। लोकायुक्त टीम अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
मनासा के आंचल नागदा पिता लोकेश नागदा ने 21 नवंबर को लोकायुक्त को शिकायत की थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया। शिकायत सत्य पाई जाने पर लोकायुक्त ने जाल बुना और बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखा मनासा में आरोपी रुपेश कौशल को रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया।
शिकायतकर्ता आंचल नागदा मनासा के 19 नंबर वार्ड की रामनगर कॉलोनी के मकान नंबर 273 में रहते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक ऑफ़ इंडिया के सब स्टाफ रुपेश कौशल ने लोन के एवज में रिश्वत मांगी थी। लोकायुक्त उज्जैन के पुलिस अधीक्षक आनंद यादव को मामले की शिकायत की तो उन्होंने निरीक्षक हिना डाबर के माध्यम से इसका सत्यापन कराया।
रिश्वत मांगने की शिकायत सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त टीम ने सोमवार को बैंक ऑफ़ इंडिया के सब स्टाफ रुपेश कौशल को आवेदक से ₹15000 रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। मनासा की बैंक शाखा में ही ये कार्रवाई की गई। लोकायुक्त उज्जैन के उप पुलिस अधीक्षक राजेश पाठक, निरीक्षक हिना डाबर,श्याम शर्मा, अनिल ऑटोलीय, हितेश लालावत, उमेश जाटवा, इसरार समेत 12 सदस्यीय टीम अब अग्रिम कार्रवाई में जुटी है।
