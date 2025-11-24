एमपी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, बैंककर्मी को 15 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा

Lokayukta- मध्यप्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारियों, कर्मचारियों पर लोकायुक्त की कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। लोकायुक्त महानिदेशक योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरूद्ध सख्ती के स्पष्ट निर्देश हैं। इस पर अमल करते हुए उज्जैन लोकायुक्त इकाई ने नीमच में बड़ी कार्रवाई की। यहां के मनासा में एक बैंककर्मी को 15 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। बैंक ऑफ़ इंडिया की मनासा शाखा का सब स्टाफ रिश्वत लेते ट्रैप हुआ। लोकायुक्त टीम अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।