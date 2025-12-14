14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

‘मौत’ ने भी नहीं तोड़ा पति-पत्नी का साथ, एक साथ निकलीं 2 अर्थियां, बिलख उठा गांव

MP News: हर आंख नम थी, और गांव के हर कोने से चीख-पुकारें गूंज रही थीं। पूरा सरवानिया महाराज गांव शोक में डूब गया....

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Astha Awasthi

Dec 14, 2025

road accident

road accident (Photo Source - Patrika)

MP News: कहते हैं, जीवनसाथी का साथ, सात जन्मों का होता है, और कई बार यह बंधन मौत के बाद भी अटूट रहता है। नीमच जिले के सरवानिया महाराज गांव में यह दृश्य देखने को मिला। 'तेरी मेरी जोड़ी रब्बा, नहीं टूटे कभी…' शायद यही प्रार्थना करने वाले इस दंपति को नियति ने एक ही पल में छीन लिया। हर आँख नम थी, और गांव के हर कोने से चीख-पुकारें गूंज रही थीं। पूरा सरवानिया महाराज गांव शोक में डूब गया। ​

जानकारी के लिए बता दें कि एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पति-पत्नी को हमेशा के लिए छीन लिया। निम्बाहेड़ा मार्ग पर तीन वाहनों की भीषण टक्कर में सरवानिया महाराज निवासी लखन मालू और उनकी पत्नी सरिता मालू की मौत हो गई। हादसा चित्तौड़गढ़–नीमच मार्ग पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना के समीप शुक्रवार रात करीब साढ़े दस बजे हुआ। बीते दिन जैसे ही गांव में एक साथ दो अर्थियां निकलीं, पूरे गांव का कलेजा फट गया।

सड़क हादसे ने ले ली जान

सड़क किनारे टायर बदल रही एक पिकअप को पीछे से आई मारुति ओमनी वैन ने टक्कर मार दी। इसके तुरंत बाद एक तेज रफ्तार थार कार भी उनसे जा भिड़ी। इस भीषण तिहरे हादसे में मारुति वैन चला रहे लखन मालू और उनकी पत्नी सरिता मालू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

सदमें में डूबा गांव

इसी हादसे में मंदसौर के भुवानिया खेड़ी निवासी पिकअप चालक बस्तीतीलाल प्रजापत की भी उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि पिकअप का सहचालक गंभीर रूप से घायल है। ​लेकिन, सरवानिया महाराज के लिए सबसे बड़ा दुख का पल वह था जब पति-पत्नी की अर्थी एक साथ उठी। जहां कुछ देर पहले खुशियां थीं, वहां अब सिर्फ मातम और सन्नाटा था।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। "वे दोनों कहीं भी अकेले नहीं जाते थे, शायद इसी जन्म के लिए नहीं, पर मौत ने भी उन्हें जुदा नहीं होने दिया," ये कहकर हर गांव वाले की आंखें छलक उठीं। निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया, जिसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। इस हादसे ने एक परिवार को उजाड़ दिया और पूरे क्षेत्र को सदमे में डुबो दिया है।

ये भी पढ़ें

स्कूलों में ‘E-ग्रेड’ लाने वाले स्टूडेंट्स को फिर देनी होगी परीक्षा
नर्मदापुरम
school exam , mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Dec 2025 11:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / ‘मौत’ ने भी नहीं तोड़ा पति-पत्नी का साथ, एक साथ निकलीं 2 अर्थियां, बिलख उठा गांव

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मानसिक रूप से टूटी, जहरीले पदार्थ का सेवन किया

Father-in-law Attacks daughter-in-law
नीमच

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, दंपति समेत एमपी के 3 लोगों की दर्दनाक मौत

Horrific Road Accident
नीमच

नीमच में तीन करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन का किया जा रहा रेलवे स्टेशन का कायाकल्प

neemuch railway station
नीमच

मोहित पाटीदार सुसाइड केस के खुलासे से सामने आई पुलिस-अपराधी के गठजोड़ की सच्चाई

neemuch
नीमच

रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा: आपस में भिड़ीं दो मशीनें, कई लोग घायल

mp news
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.