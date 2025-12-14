‘मौत’ ने भी नहीं तोड़ा पति-पत्नी का साथ, एक साथ निकलीं 2 अर्थियां, बिलख उठा गांव

MP News: कहते हैं, जीवनसाथी का साथ, सात जन्मों का होता है, और कई बार यह बंधन मौत के बाद भी अटूट रहता है। नीमच जिले के सरवानिया महाराज गांव में यह दृश्य देखने को मिला। 'तेरी मेरी जोड़ी रब्बा, नहीं टूटे कभी…' शायद यही प्रार्थना करने वाले इस दंपति को नियति ने एक ही पल में छीन लिया। हर आँख नम थी, और गांव के हर कोने से चीख-पुकारें गूंज रही थीं। पूरा सरवानिया महाराज गांव शोक में डूब गया। ​