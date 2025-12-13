Neemuch में पति-पत्नी पर लगाया साढ़े 9 लाख का जुर्माना

ग्राम कुंडला निवासी 24 वर्षीय लक्ष्मी रेगर ने आपसी सहमति से ग्राम बावल निवासी प्रवीण रेगर से करीब तीन माह पूर्व दूसरा विवाह किया था। इसी विवाह को लेकर समाज की बैठक बुलाई गई थी, जहां दंपती को कठोर दंड का पात्र बना दिया गया। आरोप है कि समाज ने 9.50 लाख रुपए का अर्थदंड लगाने के साथ ही प्रवीण रेगर को 14 वर्षों के लिए समाज से बाहर करने का फरमान सुनाया। इतना ही नहीं, यदि पति-पत्नी ने इस निर्णय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तो जुर्माने की राशि 15 लाख रुपए तक बढ़ाने की धमकी भी दी गई। लगातार सामाजिक तिरस्कार, आर्थिक दबाव और डर के माहौल से टूटकर लक्ष्मी रेगर ने जहर गटक लिया। परिजन तत्काल उन्हें जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पुलिस ने पहुंचकर उनके बयान दर्ज किए। पुलिस भी मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।