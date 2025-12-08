8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नीमच

रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा: आपस में भिड़ीं दो मशीनें, कई लोग घायल

MP News: मध्यप्रदेश के नीमच में रेलवे ट्रैक की मरम्मत के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जिसमें कई कर्मचारी घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Himanshu Singh

Dec 08, 2025

mp news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के नीमच में रेलवे ट्रैक रिपेयरिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हिंगोरिया फाटक के पास मरम्मत कार्य में लगे पॉवर वेगन और ट्रैक मशीन आपस में टकरा गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक पर कार्यरत टीम अपने-अपने इंजनों के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक एक मशीन का ब्रेक फेल हो गया और तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए वह सीधे सामने खड़े पावर वेगन से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और आसपास काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई।

कई कर्मचारी घायल

हादसे के वक्त मशीन में 2-3 कर्मचारी सवार थे। जो कि घायल हुए हैं। इनमें विष्णु पिता नारायण राठौर (32), निवासी रेलवे कॉलोनी नीमच, तथा रामनरेश पिता सुखलाल मीणा (22), निवासी मंदसौर गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। दोनों को तुरंत नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया।
सूत्रों के अनुसार घटना के वक्त रेलवे विभाग की टीम ट्रैक रिपेयरिंग के काम में लगी थी और कर्मचारी इंजन के माध्यम से आवश्यक सामग्री व उपकरण लेकर चल रहे थे।

ब्रेक फेल होने की तकनीकी खामी के चलते यह हादसा होने की संभावना जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा जांच शुरू कर दी। रिपेयरिंग दल ने भी मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया।

रिपेयरिंग काम जारी

बताया जा रहा है कि हादसे गंभीरता को देखते हुए डीआरएम के भी नीमच पहुंचने की जानकारी सामने आई है। हालांकि किसी भी अधिकारी ने आधिकारिक रूप से बयान देने से परहेज किया। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे के बाद संबंधित ट्रैक को अस्थायी रूप से बदला गया है और रेल आवागमन को सुचारू रखने की व्यवस्था की जा रही है। मौके पर मौजूद रिपेरियंग टीम मरम्मत कार्य में जुटी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Dec 2025 04:02 pm

Published on:

08 Dec 2025 03:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Neemuch / रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा: आपस में भिड़ीं दो मशीनें, कई लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

नीमच

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में युवक ने घर में लगा रखी थी नकली नोटों की ‘फैक्ट्री’, 50 हजार के नकली नोट जब्त

neemuch
नीमच

एमपी में 30 करोड़ की ‘ड्रग्स’ के साथ रंगे हाथों पकड़ाए तीन लोग, नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई

mp news
नीमच

एमपी में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, बैंककर्मी को 15 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा

Lokayukta in MP catches bank employee taking bribe
नीमच

डिलीवरी के 3 दिन बाद महिला की मौत पर अस्पताल में हंगामा, परिजन ने की तोड़फोड़, वीडियो

MP News
नीमच

प्याज के दाम लुढ़के, लागत तक न निकलने से किसान नाराज, पशुओं से चरवा रहे फसल

Onion Prices Plummet
नीमच
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.