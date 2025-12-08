रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा: आपस में भिड़ीं दो मशीनें, कई लोग घायल

MP News: मध्यप्रदेश के नीमच में रेलवे ट्रैक रिपेयरिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हिंगोरिया फाटक के पास मरम्मत कार्य में लगे पॉवर वेगन और ट्रैक मशीन आपस में टकरा गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक पर कार्यरत टीम अपने-अपने इंजनों के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक एक मशीन का ब्रेक फेल हो गया और तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए वह सीधे सामने खड़े पावर वेगन से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और आसपास काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई।