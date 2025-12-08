रेलवे ट्रैक पर बड़ा हादसा: आपस में भिड़ीं दो मशीनें, कई लोग घायल

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के नीमच में रेलवे ट्रैक रिपेयरिंग के दौरान बड़ा हादसा हो गया। हिंगोरिया फाटक के पास मरम्मत कार्य में लगे पॉवर वेगन और ट्रैक मशीन आपस में टकरा गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक पर कार्यरत टीम अपने-अपने इंजनों के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक एक मशीन का ब्रेक फेल हो गया और तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए वह सीधे सामने खड़े पावर वेगन से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और आसपास काम कर रहे कर्मचारियों में अफरा-तफरी मच गई।
हादसे के वक्त मशीन में 2-3 कर्मचारी सवार थे। जो कि घायल हुए हैं। इनमें विष्णु पिता नारायण राठौर (32), निवासी रेलवे कॉलोनी नीमच, तथा रामनरेश पिता सुखलाल मीणा (22), निवासी मंदसौर गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं। दोनों को तुरंत नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया।
सूत्रों के अनुसार घटना के वक्त रेलवे विभाग की टीम ट्रैक रिपेयरिंग के काम में लगी थी और कर्मचारी इंजन के माध्यम से आवश्यक सामग्री व उपकरण लेकर चल रहे थे।
ब्रेक फेल होने की तकनीकी खामी के चलते यह हादसा होने की संभावना जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा जांच शुरू कर दी। रिपेयरिंग दल ने भी मौके पर पहुंचकर पंचनामा तैयार किया।
बताया जा रहा है कि हादसे गंभीरता को देखते हुए डीआरएम के भी नीमच पहुंचने की जानकारी सामने आई है। हालांकि किसी भी अधिकारी ने आधिकारिक रूप से बयान देने से परहेज किया। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे के बाद संबंधित ट्रैक को अस्थायी रूप से बदला गया है और रेल आवागमन को सुचारू रखने की व्यवस्था की जा रही है। मौके पर मौजूद रिपेरियंग टीम मरम्मत कार्य में जुटी है।
