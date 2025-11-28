एमपी में 30 करोड़ की ‘ड्रग्स’ के साथ रंगे हाथों पकड़ाए तीन लोग, नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई

नारकोटिक्स टीम ने कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नारकोटिक्स के द्वारा एक्ट के तहत सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया है और ड्रग नेटवर्क की सप्लाई चैन, फंडिंग और जुड़े अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है।



बीते दिनों, 6 नवंबर को राजस्थान के जयपुर में 200 फीट बाईपास, हीरापुरा, अजमेर-दिल्ली राजमार्ग पर संदिग्ध वाहन और उसमें सवार व्यक्ति को रोका। साजो-सामान संबंधी बाधाओं और सुरक्षा कारणों से वाहन को गहन जांच के लिए करीब सीबीएन कार्यालय लाया गया। ट्रक कंटेनर की तलाशी में 10 प्लास्टिक बैग बरामद हुए। जिनमें विभिन्न गैर-अनुसूचित रसायनों की खेप के भीतर छिपाकर रखा गया कुल 231.170 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा रखा था।