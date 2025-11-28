Patrika LogoSwitch to English

नीमच

एमपी में 30 करोड़ की ‘ड्रग्स’ के साथ रंगे हाथों पकड़ाए तीन लोग, नारकोटिक्स टीम की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश के नीमच में नारकोटिक्स की टीम ने ड्रग्स बनाने वाले तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

नीमच

image

Himanshu Singh

Nov 28, 2025

mp news

नारकोटिक्स विंग ने एमडी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फोटो- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश के नीमच जिले के रामपुरा थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी (सिंथेटिक ड्रग) बनाने वाले फैक्ट्री में रेड मारी। मौके से 2.85 किलो तैयार एमडी एवं लगभग 10 से 12 किलो ड्रग को सूखाने की प्रक्रिया में रखा गया मिश्रण बरामद कर लिया है। जिसे एमडी ड्रग बनाने के लिए तैयार किया जा रहा था। ड्रग्स की अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए है।

मौके से मिले कई पदार्थ

नारकोटिक्स अधिकारियों ने पूरी फैक्ट्री की जांच की उसमें कई तरह के केमिकल, प्रोसेसिंग उपकरण, बर्तन, तरल पदार्थ, ड्रायर और अन्य मैन्युफैक्चरिंग सामग्री मिली। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि ये लैब जिले में काफी लंबे समय से संचालित की जा रही थी।

पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया

नारकोटिक्स टीम ने कार्रवाई के दौरान तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नारकोटिक्स के द्वारा एक्ट के तहत सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया है और ड्रग नेटवर्क की सप्लाई चैन, फंडिंग और जुड़े अन्य व्यक्तियों की तलाश जारी है।

बीते दिनों, 6 नवंबर को राजस्थान के जयपुर में 200 फीट बाईपास, हीरापुरा, अजमेर-दिल्ली राजमार्ग पर संदिग्ध वाहन और उसमें सवार व्यक्ति को रोका। साजो-सामान संबंधी बाधाओं और सुरक्षा कारणों से वाहन को गहन जांच के लिए करीब सीबीएन कार्यालय लाया गया। ट्रक कंटेनर की तलाशी में 10 प्लास्टिक बैग बरामद हुए। जिनमें विभिन्न गैर-अनुसूचित रसायनों की खेप के भीतर छिपाकर रखा गया कुल 231.170 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा रखा था।

