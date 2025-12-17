120 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़े शख्स का हाईवोल्टेज ड्रामा, इलाके में हड़कंप

टॉवर पर चढ़ने की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए, जिससे स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। समाचार लिखे जाने तक युवक को नीचे उतारने के प्रयास जारी थे। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच कर आरोपों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।