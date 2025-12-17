120 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़े शख्स का हाईवोल्टेज ड्रामा, इलाके में हड़कंप

टॉवर पर चढ़े शख्स का हाईवोल्टेज ड्रामा (Photo Source- Patrika Input)
Neemuch News :मध्य प्रदेश के नीमच जिले के जावद में आने वाले सुवाखेड़ा गांव में बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब यहां जमीन रजिस्ट्री में कथित धोखाधड़ी से परेशान एक युवक बीएसएनएल के टॉवर पर चढ़ गया। घटना के चलते इलाके में हड़कंप मच गया।
मिली जानकारी के अनुसार, कमलेश पिता रामचंद्र दांगी, निवासी सुवाखेड़ा, गांव के श्मशान के पास स्थित बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया। युवक का आरोप है कि कुछ लोगों ने उसके साथ धोखे से जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, जिससे वह लंबे समय से मानसिक तनाव में था।
घटना की सूचना मिलते ही जावद थाना पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और बीएसएनएल विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस द्वारा युवक को समझाइश देने के साथ ही परिजनों को भी बुलाया गया, ताकि उसे सुरक्षित नीचे उतारा जा सके। एहतियात के तौर पर मौके पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए और आसपास के क्षेत्र को घेर लिया गया।
टॉवर पर चढ़ने की सूचना फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए, जिससे स्थिति कुछ समय के लिए तनावपूर्ण हो गई। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। समाचार लिखे जाने तक युवक को नीचे उतारने के प्रयास जारी थे। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच कर आरोपों के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
