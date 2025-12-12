Neemuch रेलवे स्टेशन की 150 साल पुरानी मूल धरोहर को रखा जा रहा सुरक्षित

रेलवे स्टेशन का 90 फीसदी विकास कार्य पूर्ण, मिलेगी आधुनिक सुविधाएं
नीमच. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नीमच रेलवे स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। करीब तीन करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य तेजी से हो रहा है। रेलवे के 150 साल पुराने इतिहास की मूल धरोहर को यहां सुरक्षित रखा जा रहा है। यह जानकारी रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने मीडिया को दी। आगामी 17 दिसंबर को पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता का चंदेरिया-नीमच-रतलाम तक चल रहे दोहरीकरण कार्य का निरीक्षण करेंगे। उसके पूर्व ही मीणा मीडिया से बात करने आए थे।
मीणा ने बताया कि स्टेशन का लगभग 90 प्रतिशत विकास कार्य पूरा हो चुका है। वर्ष 1880 में निर्मित इस ऐतिहासिक स्टेशन की पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए इसे आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन का व्यापक स्तर पर नवीनीकरण किया जा रहा है। स्टेशन की मूल विरासत को सुरक्षित रखने पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्टेशन परिसर का थीम आधारित सौंदर्यीकरण, दीवारों पर विशेष कलाकृतियों और विद्युत व्यवस्थाओं को उन्नत स्वरूप में तैयार किया गया है। स्टेशन पर लिफ्ट लगाने का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। इससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और यात्रियों को प्लेटफार्म पर जाने में आसानी होगी।
वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट’ काउंटर से लाभ
मीणा ने बताया कि स्टेशन के प्रमुख आकर्षण क्लॉक टावर का रिनोवेशन उसके मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए पूरा किया जा चुका है। इससे स्टेशन की ऐतिहासिक पहचान और भी निखरकर सामने आई है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्लेटफार्म पर कवर शेड का विस्तार, पेयजल और बैठने की व्यवस्था मजबूत की गई है। इसके साथ ही माल परिवहन की दृष्टि से माल गोदाम पर गुड्स शेड का निर्माण भी तेज गति से जारी है। रेलवे द्वारा नॉन-फेयर रेवेन्यू बढ़ाने के नवीन प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्टेशन परिसर में संचालित वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट (ओएसओपी) काउंटर स्थानीय उत्पादों और हस्तकला को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
मल्हारगढ़ तक डबल लेन कार्य पूर्ण
मीणा ने बताया कि मल्हारगढ़ तक डबल लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। मल्हारगढ़ से दलौदा तक का कार्य प्रगति पर है। इसके पूर्ण होते ही रेलवे यातायात की गति और क्षमता में उल्लेेखनीय वृद्धि होगी। स्टेशन पर महिला एवं पुरुष प्रतीक्षालयों का नवीनीकरण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इससे यात्रियों को अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और आरामदायक वातावरण मिल रहा है। इस दौरान स्टेशन मास्टर वीके विश्वाह, वाणिज्य निरीक्षक प्रवीण ओझा आदि भी उपस्थित रहे।
