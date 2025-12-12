Neemuch रेलवे स्टेशन की 150 साल पुरानी मूल धरोहर को रखा जा रहा सुरक्षित

मीणा ने बताया कि स्टेशन के प्रमुख आकर्षण क्लॉक टावर का रिनोवेशन उसके मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए पूरा किया जा चुका है। इससे स्टेशन की ऐतिहासिक पहचान और भी निखरकर सामने आई है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्लेटफार्म पर कवर शेड का विस्तार, पेयजल और बैठने की व्यवस्था मजबूत की गई है। इसके साथ ही माल परिवहन की दृष्टि से माल गोदाम पर गुड्स शेड का निर्माण भी तेज गति से जारी है। रेलवे द्वारा नॉन-फेयर रेवेन्यू बढ़ाने के नवीन प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्टेशन परिसर में संचालित वन स्टेशन-वन प्रोडक्ट (ओएसओपी) काउंटर स्थानीय उत्पादों और हस्तकला को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।