नीमच-मंदसौर का सबसे सनसनीखेज खुलासा…पुलिस की छाया में पलता रहा अपराध

अपराधी पंकज और पुलिस के खतरनाक मिलन की कहानी बताने से पहले 18 साल के मोहित के बारे में जानना बेहद जरूरी है। मनासा थाने के ग्राम बर्डिया जागीर के रहने वाले मोहित ने दो दिन पहले सोमवार 8 दिसंबर को खुदकुशी कर ली थी। पुलिस की तफ्तीश में पता चला कि 7 दिसंबर की रात दो व्यक्ति सफेद कार से गांव पहुंचे थे। मृतक मोहित को फर्जी इंस्टाग्राम पर महिला आईडी से हुई चैटिंग दिखाकर डराया-धमकाया था। उससे रुपए की मांग की गई थी। दोनों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर मोहित को प्रताड़ित किया था। जिसके कारण मोहित दबाव में आ गया और उसे लगा कि माता-पिता की बदनामी होगी लिहाजा उसने जान दे दी। पुलिस ने मोहित सुसाइड केस का खुलासा 10 दिसंबर को किया और आरोपी पंकज धनगर और कैलाश रेगर ग्राम भाठखेड़ी थाना मनासा को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी पंकज धनगर है जिसने निकिता के नाम से आईडी बनाकर मोहित को फंसाया था। इतना ही नहीं आरोपी इसी तरह से मंदसौर रतलाम में भी वारदात कर चुके हैं।