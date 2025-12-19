19 दिसंबर 2025,

नीमच

4 राज्य…160 मोबाइल, 26 लाख की कीमत; पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता

MP News: मध्यप्रदेश की नीमच पुलिस ने कार्रवाई करते 160 गुम मोबाइलों को खोज निकाला है।

2 min read
Google source verification

नीमच

image

Himanshu Singh

Dec 19, 2025

neemuch news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्यप्रदेश की नीमच पुलिस ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। गुम मोबाईलों की तलाश के लिए नीमच पुलिस द्वारा चलाए जा रहे हर्ष अभियान के तहत सायबर सेल नीमच को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के अंतर्गत 26 लाख 21 हजार 500 रुपए से अधिक मूल्य के 160 गुम मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक धारकों को सौंपे गए। इस संबंध में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय नीमच में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने जानकारी दी।

160 मोबाइल फोन रिकवर हुए

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त गुम मोबाइल की शिकायतों पर सायबर सेल एवं संबंधित थाना पुलिस द्वारा केंद्रीय संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित CEIR पोर्टल के माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हाल ही में 160 मोबाइल फोन रिकवर किए गए, जिनकी कीमत 8 हजार से लेकर 65 हजार रुपए तक है।

4 राज्यों से जब्त किए गए मोबाइल

बरामद किए गए मोबाइल न केवल नीमच जिले से, बल्कि मध्यप्रदेश के अन्य जिलों सहित हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों से भी रिकवर किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को विधिवत सुपुर्द किए गए, जिससे मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली।

पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक सायबर सेल नीमच कुल 360 गुम मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है, जिनकी कुल कीमत लगभग 71 लाख रुपए है। उन्होंने सायबर सेल और जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि CEIR पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर अधिक से अधिक मोबाइल रिकवर किए जाएं।

नीमच पुलिस ने आमजन से अपील की है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मोबाइल को सुरक्षित रखें और मोबाइल गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल, नजदीकी थाना या सायबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते मोबाइल वापस दिलाया जा सके।

