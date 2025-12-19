4 राज्य…160 मोबाइल, 26 लाख की कीमत; पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता

बरामद किए गए मोबाइल न केवल नीमच जिले से, बल्कि मध्यप्रदेश के अन्य जिलों सहित हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों से भी रिकवर किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को विधिवत सुपुर्द किए गए, जिससे मोबाइल धारकों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली।



पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक सायबर सेल नीमच कुल 360 गुम मोबाइल फोन बरामद कर चुकी है, जिनकी कुल कीमत लगभग 71 लाख रुपए है। उन्होंने सायबर सेल और जिले के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि CEIR पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई कर अधिक से अधिक मोबाइल रिकवर किए जाएं।



नीमच पुलिस ने आमजन से अपील की है कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मोबाइल को सुरक्षित रखें और मोबाइल गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल, नजदीकी थाना या सायबर सेल में शिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते मोबाइल वापस दिलाया जा सके।