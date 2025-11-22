Neemuch News : उस दिन लापरवाही बरती होती तो सीधे हो जाते ‘यमराज’ के दर्शन

युवाओं में साइलेंट अटैक चिंताजनक हो गया है। कम उम्र के युवाओं में साइलेंट हार्ट अटैक के मामले बढऩे के पीछे कई कारण हैं। इनमें उनकी जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। युवाओं की बदलती और खराब जीवनशैली इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। यह युवाओं में दिल के दौरे का सबसे बड़ा कारण है। शारीरिक श्रम कम हो गया है। घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहना या गैजेट्स का उपयोग करना हृदय को कमजोर करता है और मोटापा व कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और तेल घी, नमक तथा चीनी से भरपूर आहार का अत्यधिक सेवन। देर रात तक जागना और अपर्याप्त नींद लेना शरीर में तनाव हार्मोन (जैसे कोर्टिसोल) को बढ़ाता है। इससे ब्लड प्रेशर और दिल की धडकऩ अनियमित हो सकती है। युवाओं में टाइप 2 डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं। डायबिटीज से पीडि़ लोगों में तंत्रिका क्षति हो जाती है। इस कारण साइलेंट अटैक के दौरान उन्हें सीने में दर्द का एहसास नहीं हो पाता।