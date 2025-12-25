व्यापार मेले के वॉशरूम में छुपकर बनाया महिला का ‘प्राइवेट वीडियो’, MMS वायरल

पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के डिजिटल ट्रेल को खंगाला जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान एक संदेही युवक को पकड़ लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वीडियो किसने बनाया, किसके जरिए वायरल हुआ और इसमें कितने लोग शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सवाल उठने लगे कि जब महिला बाथरूम जैसी संवेदनशील जगह में भी सुरक्षा नहीं है, तो मेला परिसर में आने वाली महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा?