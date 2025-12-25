व्यापार मेले के वॉशरूम में छुपकर बनाया महिला का ‘प्राइवेट वीडियो’, MMS वायरल

MP News: मध्यप्रदेश के सतना शहर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां बीटीआई ग्राउंड में आयोजित विंध्य व्यापार मेले से एक शर्मनाक करतूत का खुलासा हुआ है। मेले में बने महिला शौचालय से किसी ने युवती का आपत्तिजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। जिसके बाद हड़कंप मच गया।
जैसे ही आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसके बाद मेला प्रबंधन में हड़कंप मच गया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मेला प्रंबधन के सदस्यों ने कोलगवां थाने में असामाजिक तत्वों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। पुलिस के द्वारा साइबर सेल की मदद से वीडियो बनाने वाले की जांच कर रही है कि आखिर वीडियो कहां से लीक किया गया है।
घटना की गंभीरता को देखते हुए विंध्य चैंबर ऑफ कॉमर्स (मेला आयोजक) हरकत में आया और देर रात कोलगवां थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में वीडियो बनाने और वायरल करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वायरल वीडियो के डिजिटल ट्रेल को खंगाला जा रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, जांच के दौरान एक संदेही युवक को पकड़ लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि वीडियो किसने बनाया, किसके जरिए वायरल हुआ और इसमें कितने लोग शामिल हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सवाल उठने लगे कि जब महिला बाथरूम जैसी संवेदनशील जगह में भी सुरक्षा नहीं है, तो मेला परिसर में आने वाली महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा?
स्थानीय लोगों का आरोप है कि मेले में न तो पर्याप्त महिला सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और न ही बाथरूम जैसे स्थानों पर कोई निगरानी व्यवस्था। भीड़भाड़ वाले मेले में असामाजिक तत्वों का बेखौफ घूमना मेला प्रबंधन की बड़ी नाकामी मानी जा रही है।
