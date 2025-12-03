शर्मिंदा हो गया इंस्पेक्टर… 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया, छुपाया चेहरा

बताया गया कि कई दौर की बातचीत के बाद सौदा 20 हजार रुपए में तय हुआ। तय समय पर जैसे ही शिकायतकर्ता ने इंस्पेक्टर को राशि सौंपी, लोकायुक्त की टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी को रंगेहाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लोकायुक्त टीम ने आरोपी के ठिकानों की भी तलाशी ली है। आरोपी एक साल से सतना में पदस्थ है। आरोपी को सर्किट हाउस में लाकर आगे की कार्रवाई जारी है।