Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

शर्मिंदा हो गया इंस्पेक्टर… 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया, छुपाया चेहरा

MP News: लोकायुक्त(Lokayukta action) पुलिस रीवा ने सेंट्रल जीएसटी विभाग के एक इंस्पेक्टर को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सतना

image

Avantika Pandey

Dec 03, 2025

GST inspector caught red-handed taking bribe of 20,000

GST inspector caught red-handed taking bribe of 20,000 (फोटो सोर्स: पत्रिका)

MP News:प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी घूस लेते पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो रहे है। ऐसा ही मामला सतना जिले से सामने आया है। यहां बुधवार सुबह लोकायुक्त(Lokayukta action) पुलिस रीवा ने सेंट्रल जीएसटी विभाग के एक इंस्पेक्टर को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई ऑफिस के पास पूर्व निर्धारित ट्रैप के दौरान की गई।

60 हजार रुपए की रिश्वत की मांग

लोकायुक्त निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया के अनुसार मझगांव स्थित एक फर्म के मालिक ब्रजेश कुमार शर्मा से टैक्स सेटलमेंट के बदले आरोपी इंस्पेक्टर कुमार सौरभ ने 60 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता द्वारा मामले की जानकारी लोकायुक्त को दिए जाने के बाद टीम ने पूरी योजना बनाकर निरीक्षण शुरू किया।

आरोपी को रंगेहाथ पकड़ा

बताया गया कि कई दौर की बातचीत के बाद सौदा 20 हजार रुपए में तय हुआ। तय समय पर जैसे ही शिकायतकर्ता ने इंस्पेक्टर को राशि सौंपी, लोकायुक्त की टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी को रंगेहाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लोकायुक्त टीम ने आरोपी के ठिकानों की भी तलाशी ली है। आरोपी एक साल से सतना में पदस्थ है। आरोपी को सर्किट हाउस में लाकर आगे की कार्रवाई जारी है।

ये भी पढ़ें

आगर मालवा कलेक्टर नहीं दे पाईं जवाब, मुख्य सचिव की दो टूक
भोपाल
Agar Malwa Collector Preeti Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Dec 2025 01:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / शर्मिंदा हो गया इंस्पेक्टर… 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया, छुपाया चेहरा

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फाइनेंस मैनेजर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा- ‘सॉरी पापा! मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका’, लड़की ने मेरी..

MP News
सतना

‘साथ नहीं रहूंगी अब…’, HIV रिपोर्ट ‘पॉजिटिव’ सुनकर मुकर गई बीवी, 3 जिंदगी पर संकट

(Photo Source - Social Media)
सतना

रात के अंधेरे में ‘मजिस्ट्रेट’ के घर डकैती की कोशिश, अलार्म बजने पर भागे बदमाश

सतना

गांव के अंदर नहीं पहुंची एंबुलेंस, गर्भवती महिला को डोली में बैठाकर ले जाना पड़ा अस्पताल

सतना

लूट के 3 आरोपी हथकड़ी समेत फरार, वाहन में हवा डलवाते रह गए पुलिसकर्मी, मचा हड़कंप

MP News
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.