शर्मिंदा हो गया इंस्पेक्टर… 20 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों धराया, छुपाया चेहरा

GST inspector caught red-handed taking bribe of 20,000
MP News:प्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारी घूस लेते पुलिस द्वारा गिरफ्तार हो रहे है। ऐसा ही मामला सतना जिले से सामने आया है। यहां बुधवार सुबह लोकायुक्त(Lokayukta action) पुलिस रीवा ने सेंट्रल जीएसटी विभाग के एक इंस्पेक्टर को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई ऑफिस के पास पूर्व निर्धारित ट्रैप के दौरान की गई।
लोकायुक्त निरीक्षक संदीप सिंह भदौरिया के अनुसार मझगांव स्थित एक फर्म के मालिक ब्रजेश कुमार शर्मा से टैक्स सेटलमेंट के बदले आरोपी इंस्पेक्टर कुमार सौरभ ने 60 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता द्वारा मामले की जानकारी लोकायुक्त को दिए जाने के बाद टीम ने पूरी योजना बनाकर निरीक्षण शुरू किया।
बताया गया कि कई दौर की बातचीत के बाद सौदा 20 हजार रुपए में तय हुआ। तय समय पर जैसे ही शिकायतकर्ता ने इंस्पेक्टर को राशि सौंपी, लोकायुक्त की टीम ने मौके पर दबिश दी और आरोपी को रंगेहाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लोकायुक्त टीम ने आरोपी के ठिकानों की भी तलाशी ली है। आरोपी एक साल से सतना में पदस्थ है। आरोपी को सर्किट हाउस में लाकर आगे की कार्रवाई जारी है।
