इन शिक्षकों को नहीं लगानी होगी ‘ई-अटेंडेंस’, जारी किया गया पत्र

e-attendance (Photo Source - Patrika)
MP News: मध्य प्रदेश (MP) में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 'हमारे शिक्षक' ऐप के ज़रिए ई-अटेंडेंस (E-Attendance) अनिवार्य है, जिसे 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इसके न लगाने पर शिक्षकों की सैलरी रोकी जा सकती है और कार्रवाई भी हो सकती है, हालांकि नेटवर्क समस्या और डेटा लीक की आशंका को लेकर शिक्षक हाईकोर्ट में इस अनिवार्यता को चुनौती दे रहे हैं, जिस पर सुनवाई चल रही है।
इन सबके बीच सतना शहर में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के बीएड-एमएड प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों को ई-अटेंडेंस से मुक्त रखा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया व अनूपपुर को इस बारे में पत्र जारी किया गया है। पूर्व में समस्त डीईओ ने प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए महाविद्यालय की लोकेशन पर ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया था।
सरकार का कहना है कि ऐप सुरक्षित है और डेटा लीक का कोई खतरा नहीं है। संक्षेप में, MP में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस एक लागू प्रणाली है, लेकिन इसके क्रियान्वयन और तकनीकी पहलुओं को लेकर विवाद और चुनौतियां बनी हुई हैं, जिस पर अदालती कार्यवाही जारी है।
