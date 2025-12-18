18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सतना

इन शिक्षकों को नहीं लगानी होगी ‘ई-अटेंडेंस’, जारी किया गया पत्र

MP News: शिक्षक नेटवर्क समस्या और डेटा लीक की आशंका को लेकर शिक्षक हाईकोर्ट में इस अनिवार्यता को चुनौती दे रहे हैं....

less than 1 minute read
Google source verification

सतना

image

Astha Awasthi

Dec 18, 2025

e-attendance

e-attendance (Photo Source - Patrika)

MP News: मध्य प्रदेश (MP) में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 'हमारे शिक्षक' ऐप के ज़रिए ई-अटेंडेंस (E-Attendance) अनिवार्य है, जिसे 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इसके न लगाने पर शिक्षकों की सैलरी रोकी जा सकती है और कार्रवाई भी हो सकती है, हालांकि नेटवर्क समस्या और डेटा लीक की आशंका को लेकर शिक्षक हाईकोर्ट में इस अनिवार्यता को चुनौती दे रहे हैं, जिस पर सुनवाई चल रही है।

इन सबके बीच सतना शहर में शासकीय शिक्षा महाविद्यालय के बीएड-एमएड प्रशिक्षणार्थी शिक्षकों को ई-अटेंडेंस से मुक्त रखा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सतना, मैहर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया व अनूपपुर को इस बारे में पत्र जारी किया गया है। पूर्व में समस्त डीईओ ने प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए महाविद्यालय की लोकेशन पर ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया था।

इस तरह की आ रही समस्या

  • बीएड-एमएड प्रशिक्षणार्थियों को महाविद्यालय के लिए कार्यमुक्त किया है। वे प्रशिक्षण संस्थान में रहते हुए अपने पूर्व संस्था से 'हमारे शिक्षक एप' पर ई-अटेंडेंस नहीं लगा सकते है।
  • प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति प्रतिमाह तैयार कर संबंधित संकुल केन्द्रों को नियमित भेजी जाती है, जिसके आधार पर वेतन आहरण किया जाता है।
  • बीएड-एमएड द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थी विभिन्न स्कूलों में इंटर्नशिप व पर्यवेक्षण कार्य के लिए अलग-अलग समय पर सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक उपस्थित रहते हैं। इसके बाद महाविद्यालय आते हैं।

ई-अटेंडेंस पर सरकार का पक्ष

सरकार का कहना है कि ऐप सुरक्षित है और डेटा लीक का कोई खतरा नहीं है। संक्षेप में, MP में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस एक लागू प्रणाली है, लेकिन इसके क्रियान्वयन और तकनीकी पहलुओं को लेकर विवाद और चुनौतियां बनी हुई हैं, जिस पर अदालती कार्यवाही जारी है।

ये भी पढ़ें

पायलट प्रोजेक्ट: रेलवे के ‘आरक्षण चार्ट’ की टाइमिंग में बड़ा बदलाव
जबलपुर
Indian Railways

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 05:55 pm

Published on:

18 Dec 2025 05:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / इन शिक्षकों को नहीं लगानी होगी ‘ई-अटेंडेंस’, जारी किया गया पत्र

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

HIV Blood Transfusion मामले को जांचने दिल्ली से आई टीम, खंगाला ‘लापरवाही का रिकॉर्ड’

HIV Blood Transfusion Case Big Update
सतना

पत्रिका खुलासे के बाद हड़कंप, बच्चों को ‘HIV Blood Transfusion’ पर ताबड़तोड़ एक्शन की तैयारी

MP News HIV Blood Transfusion to Children in Satna
सतना

एमपी में कई बच्चों को बना दिया HIV पॉजिटिव, जिंदगी बचाने आए रोगियों को ‘मौत के मुंह’ में भेजा

सतना जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की जानलेवा लापरवाही
सतना

हेलमेट पर सख्ती: शासकीय अधिकारियों को भी अनिवार्य, पकड़े गए तो तत्काल होगी कार्रवाई

हेलमेट पर सख्ती
सतना

MP में ड्राइवर की शर्मनाक करतूत! गंभीर घायल की पत्नी से साफ करवाई एंबुलेंस, कहा- उल्टी की है तो धोना पड़ेगा

Driver made the injured man's wife clean the ambulance in Satna
सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.