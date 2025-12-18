इन शिक्षकों को नहीं लगानी होगी ‘ई-अटेंडेंस’, जारी किया गया पत्र

MP News: मध्य प्रदेश (MP) में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए 'हमारे शिक्षक' ऐप के ज़रिए ई-अटेंडेंस (E-Attendance) अनिवार्य है, जिसे 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इसके न लगाने पर शिक्षकों की सैलरी रोकी जा सकती है और कार्रवाई भी हो सकती है, हालांकि नेटवर्क समस्या और डेटा लीक की आशंका को लेकर शिक्षक हाईकोर्ट में इस अनिवार्यता को चुनौती दे रहे हैं, जिस पर सुनवाई चल रही है।