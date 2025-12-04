बैठक में ‘भड़कीं’ कलेक्टर, बोलीं- ‘कैसे अफसर हो तुम्हे अपने कामों की जानकारी ही नहीं’

Collector Rani Batad
mp news: मध्यप्रदेश के मैहर जिले की कलेक्टर रानी बाटड ने समय सीमा बैठक में जिले में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा के दौरान ईई आरईएस लाजरूस केरकेट्टा से निर्माण कार्यों की जानकारी चाही। लेकिन ईई इसकी जानकारी नहीं बता सके। इस पर कलेक्टर ने भरी बैठक में ईई की क्लास लेते हुए कहा कि 'कैसे कार्यपालन यंत्री हो जब तुम्हें अपने कामों की ही जानकारी नहीं है। ऐसे में क्या काम देखते होगे और कैसे समय पर उन्हें पूरा करवा पाओगे।' इसके बाद उन्होंने ईई की एक वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि 50 दिन से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का अभियान के तहत निराकरण करें।
कलेक्टर रानी बाटड ने बैठक के दौरान कहा कि अधिकतम लंबित शिकायतों वाले विभागों का अलग से ग्रुप बनाया गया है। इन विभागों की प्रतिदिन शाम को 6 बजे समीक्षा की जायेगी। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिवस से अधिक की कुल 5820 शिकायतें लंबित है। यह मैहर जैसे छोटे जिले के हिसाब से बहुत अधिक है। इनमें महिला बाल विकास विभाग की 2157 शिकायतें, राजस्व विभाग की 1146, लाडली बहना 1091, पंचायती राज 204, एमपीईबी 210, पीएचई 164, स्वास्थ्य विभाग 268, श्रम विभाग 87, सामान्य प्रशासन 61, स्कूल शिक्षा की 57 शिकायतें शामिल हैं। कलेक्टर ने कहा कि इन सभी शिकायतों को एक सप्ताह के भीतर अभियान चलाकर बंद करने कहा।
स्वरोजगार बैंकों को नोटिस योजनाओं की समीक्षा में कलेक्टर रानी बाटड ने कहा कि सभी विभाग और बैंकर्स आपसी समन्वय के साथ डीएलसीसी की बैठक के पहले योजनाओं के टारगेट पूरा कर लें। अधिक लंबित प्रकरणों वाले बैंकों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। ई आफिस सिस्टम का उपयोग नहीं करने वाले अधिकारियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश इस दौरान कलेक्टर ने दिए।
बड़ी खबरेंView All
सतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग