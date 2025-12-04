बैठक में ‘भड़कीं’ कलेक्टर, बोलीं- ‘कैसे अफसर हो तुम्हे अपने कामों की जानकारी ही नहीं’

mp news: मध्यप्रदेश के मैहर जिले की कलेक्टर रानी बाटड ने समय सीमा बैठक में जिले में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा के दौरान ईई आरईएस लाजरूस केरकेट्टा से निर्माण कार्यों की जानकारी चाही। लेकिन ईई इसकी जानकारी नहीं बता सके। इस पर कलेक्टर ने भरी बैठक में ईई की क्लास लेते हुए कहा कि 'कैसे कार्यपालन यंत्री हो जब तुम्हें अपने कामों की ही जानकारी नहीं है। ऐसे में क्या काम देखते होगे और कैसे समय पर उन्हें पूरा करवा पाओगे।' इसके बाद उन्होंने ईई की एक वेतन वृद्धि रोकने का नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया कि 50 दिन से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का अभियान के तहत निराकरण करें।