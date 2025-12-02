Patrika LogoSwitch to English

सतना

फाइनेंस मैनेजर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा- ‘सॉरी पापा! मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका’, लड़की ने मेरी..

MP News : ट्रांसपोर्ट नगर में कंपनी में कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने अपने पिता के नाम सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार एक लड़की को ठहराया।

सतना

image

Mohammad Faiz Mubarak

Dec 02, 2025

MP News

फाइनेंस मैनेजर ने की आत्महत्या (Photo Source- Patrika)

MP News :मध्य प्रदेश के सतना शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में स्थित एक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले उसने अपने पिता के नाम एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार एक लड़की को ठहराया है। सुसाइड नोट में उसने अपने पिता से माफी मांगते हुए लिखा कि, दीपिका ने उसकी फीलिंग से खिलवाड़ किया, जिसकी वजह से वो अब कुछ और सोच नहीं पा रहा।

बताया जा रहा है कि, मूल रूप से रीवा जिले के सगरा देवतालाब इलाके में रहने वाले 26 वर्षीय शिवमोहन सिंह सतना में आदित्य फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज नाम की फाइनेंस कंपनी में काम करते थे। हर रोज की तरह वो सोमवार की दोपहर को भी वो अपने चेंबर में गए और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। शाम 6 बजे तक भी जब वो बाहर नहीं निकले तो अन्य कर्मचारियों ने बाहर से आवाज लगाई। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसपर कर्मचारियों ने शिवमोहन को फोन किया, लेकिन उसका फोन भी बंद था। इसपर कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई।

दरवाजा तोड़ा तो..

कर्मचारियों ने तुरंत ही कंपनी के नजदीक रहने वाले शिवमोहन के मामा को सूचना दी। मामा के पहुंचने पर दरवाजा तोड़ा गया, जहां शिवमोहन ने अपने मफलर से फंदा बनाकर फांसी लगा ली थी। तुरंत ही घटना की जानकारी कोलगवां पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतारा और पंचनामा बनाकर उसे मर्चुरी रवाना किया।

पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से मिले सुसाइड नोट में निजी समस्याओं का जिक्र है। हालांकि, नोट की सामग्री की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं, मृतक के परिजन को गहरा सदमा लगा है।

लिखा मेरे अंग डोनेट कर देना

फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने अपने सुसाइड नोट में एक लड़की का नाम लिखा और यह भी कहा कि, उसके सभी अंग दान कर दिए जाएं। उसने ये भी लिखा कि, गोलू की स्कूटी उसने गिरवी रख दी है। दीपिका से पूछ लेना वो बताएगी। यहां जिस पर भरोसा करो वही धोखा देता है।

02 Dec 2025 09:29 am

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

'साथ नहीं रहूंगी अब…', HIV रिपोर्ट 'पॉजिटिव' सुनकर मुकर गई बीवी, 3 जिंदगी पर संकट

(Photo Source - Social Media)
सतना

रात के अंधेरे में 'मजिस्ट्रेट' के घर डकैती की कोशिश, अलार्म बजने पर भागे बदमाश

सतना

गांव के अंदर नहीं पहुंची एंबुलेंस, गर्भवती महिला को डोली में बैठाकर ले जाना पड़ा अस्पताल

सतना

लूट के 3 आरोपी हथकड़ी समेत फरार, वाहन में हवा डलवाते रह गए पुलिसकर्मी, मचा हड़कंप

MP News
सतना

गैस सिलेंडर में 304 रुपए की 'सब्सिडी' के लिए नई व्यवस्था लागू, करना होगा ये काम

(Photo Source - Social Media)
सतना
