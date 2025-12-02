फाइनेंस मैनेजर ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा- ‘सॉरी पापा! मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका’, लड़की ने मेरी..

बताया जा रहा है कि, मूल रूप से रीवा जिले के सगरा देवतालाब इलाके में रहने वाले 26 वर्षीय शिवमोहन सिंह सतना में आदित्य फाइनेंशियल इंटरप्राइजेज नाम की फाइनेंस कंपनी में काम करते थे। हर रोज की तरह वो सोमवार की दोपहर को भी वो अपने चेंबर में गए और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। शाम 6 बजे तक भी जब वो बाहर नहीं निकले तो अन्य कर्मचारियों ने बाहर से आवाज लगाई। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसपर कर्मचारियों ने शिवमोहन को फोन किया, लेकिन उसका फोन भी बंद था। इसपर कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई।