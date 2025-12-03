एमपी में युवक ने मफलर डालकर तेंदुए को खींचा, देखें वीडियो

घटना स्माल कार्निवीर शावक बाड़े की है, जहां 9 महीने का तेंदुए का शावक बाड़े के अंदर इधर-उधर टहल रहा था। इसी दौरान तकरीबन 1 मीटर दूर स्थित स्टैंड ऑफ बैरियर के बाहर कुछ युवा पहुंचे और शावक को आवाजें देने लगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक ने ठंड में पहनने वाला मफलर जाली से अंदर ले जाकर शावक को पकड़ाने की कोशिश की। पहले तीन प्रयास में शावक मफलर को पकड़ नहीं पाया, लेकिन चौथी बार उसने तेजी से दांतों में दबा लिया। मफलर पकड़ते ही युवक उसे जोर से खींचने लगा और जब आसानी से नहीं छूटा, तो उसने एक झटके में खींचकर मफलर छीन लिया। यह खतरनाक हरकत न सिर्फ वन्यप्राणी के लिए जोखिमभरी थी बल्कि किसी भी पल शावक आक्रामक हो सकता था, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।