सतना

एमपी में युवक ने मफलर डालकर तेंदुए को खींचा, देखें वीडियो

mp news: व्हाइट टाइगर सफारी और जू सेंटर में तेंदुए को मफलर डालकर खींचते हुए वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप...।

सतना

Shailendra Sharma

Dec 03, 2025

SATNA

youth pulls leopard cub with scarf video viral

mp news: मध्यप्रदेश के सतना में महाराजा मार्तण्ड सिंह जूदेव व्हाइट टाइ‌गर सफारी एवं जू सेंटर में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। जू सेंटर में बाघों, तेंदुओं और विभिन्न वन्यजीवों को देखने पहुंचे कुछ युवा पर्यटकों ने 9 माह के तेंदुए के साथ न न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने वाली शरारत भी की। युवकों की शरारत का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया । जू प्रबंधन हरकत में आया और तत्काल जांच शुरू कर दी है।
देखें वीडियो-


मफलर डालकर तेंदुए को खींचा

घटना स्माल कार्निवीर शावक बाड़े की है, जहां 9 महीने का तेंदुए का शावक बाड़े के अंदर इधर-उधर टहल रहा था। इसी दौरान तकरीबन 1 मीटर दूर स्थित स्टैंड ऑफ बैरियर के बाहर कुछ युवा पहुंचे और शावक को आवाजें देने लगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक ने ठंड में पहनने वाला मफलर जाली से अंदर ले जाकर शावक को पकड़ाने की कोशिश की। पहले तीन प्रयास में शावक मफलर को पकड़ नहीं पाया, लेकिन चौथी बार उसने तेजी से दांतों में दबा लिया। मफलर पकड़ते ही युवक उसे जोर से खींचने लगा और जब आसानी से नहीं छूटा, तो उसने एक झटके में खींचकर मफलर छीन लिया। यह खतरनाक हरकत न सिर्फ वन्यप्राणी के लिए जोखिमभरी थी बल्कि किसी भी पल शावक आक्रामक हो सकता था, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

9 साल में पहली घटना

जू सेंटर में 9 साल के इतिहास में पर्यटकों द्वारा वन्यजीव के साथ ऐसी शरारत का यह पहला मामला है। अब तक यहां आगंतुकों ने नियमों का पालन करते हुए वन्यजीवों का अवलोकन किया है, लेकिन इस घटना ने जू की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जू प्रबंधन ने परिसर के कुछ स्थानों पर साफ निर्देश लिखे हैं कि किसी भी वन्यजीव को छेड़ने, परेशान करने या उकसाने या बाड़े के भीतर हाथ डालने की मनाही है। इसके बावजूद पर्यटकों की ऐसी हरकत नियमों का खुला उल्लंघन है। मुकुंदपुर जू सेंटर के रेंडर वीनू गहरवार का कहना है कि इंस्टाग्राम में एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो जू सेंटर के स्माल कार्निबोर बाड़े का है। इस मामले की जांच की जा रही है संबंधित पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

03 Dec 2025 08:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / एमपी में युवक ने मफलर डालकर तेंदुए को खींचा, देखें वीडियो

