MP की राज्यमंत्री का बहनोई गांजा तस्करी करते UP में गिरफ्तार, अवैध हथियार भी जब्त

MP News: मध्यप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में अवैध नशे की तस्करी करने वाले गिरोह को यूपी के बांदा जिले की नरैनी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्त में मध्यप्रदेश की राज्यमंत्री का बहनोई समेत 5 अंतरराज्यीय तस्कर आए हैं। उनसे 10.4 किलो गांजा और 315 बोर का अवैध हथियार जब्त किया गया है।



जानकारी के मुताबिक, तीन दिन पहले एसपी पलाश बंसल के निर्देश पर नरैनी पुलिस गश्त कर रही थी। तभी नरैनी-कालिंजर रोड में पेट्रोल पंप के पास कुछ संदिग्ध दिखे। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदिग्धों को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान और वाहन को डिग्गी से गांजा बरामद हुआ। साथ ही एक अवैध हथियार मिला। ऐसे में पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। सभी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला कायम कर जेल भेज दिया है।