‘जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग…’ गांजा तस्करी पर मंत्री जी से पूछा सवाल, तो दिखाई ‘आंख’

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले में रामपुर बाघेलान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी और पंकज सिंह बघेल को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब पांच दिन पहले उत्तरप्रदेश पुलिस ने नरैनी क्षेत्र से अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह के पांच सदस्यों को पकड़ा था। इनमें राज्यमंत्री बागरी का अनिल बागरी, पंकज सिंह बघेल,बहनोई शैलेंद्र सिंह राजावत भी शामिल था।
रामपुर पुलिस ने सूचना पर मरौहा में पंकज सिंह बघेल के घर दबिश दी। घर में कोई सामान नहीं मिला तो टीम ने घर के सामने बने टीन शेड की जांच की। यहां चार बोरियां मिलीं। इनमें 46 किलो गांजा निकला। कीमत लगभग साढ़े 9 लाख रुपए आंकी गई।
खजुराहो से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी से भाई की गांजा तस्करी पर सवाल किया गया तो उन्होंने आंख दिखाते हुए कहा कि 'जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग...' और गुस्से में चली गईं।
गांजा बरामद होने पर पुलिस ने पंकज सिंह बघेल पिता सतेन्द्र प्रताप सिंह (44) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में बताया कि गांजा अनिल बागरी ने दिया था, जिसे वह शैलेन्द्र सिंह राजावत से लेकर आया था। पंकज की निशानदेही पर पुलिस ने अनिल बागरी पिता जय प्रताप बागरी (35) निवासी भरहूत नगर को गिरफ्तार किया। अनिल की कार को भी जब्त किया गया। पुलिस अब तीसरे आरोपी शैलेंद्र सिंह राजावत उर्फ सोमू को गिरफ्तार करेगी।
शैलेन्द्र सिंह पहले भी नशीली सिरप की तस्करी में पकड़ा जा चुका है। सिंहपुर थाना पुलिस ने 12 जुलाई 2024 को शैलेंद्र सिंह को पकड़ा था। जेल से बाह आने के बाद वह फिर तस्करी में लिप्त हो गया।
