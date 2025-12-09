‘जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग…’ गांजा तस्करी पर मंत्री जी से पूछा सवाल, तो दिखाई ‘आंख’

MP News: मध्यप्रदेश के सतना जिले में रामपुर बाघेलान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी और पंकज सिंह बघेल को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब पांच दिन पहले उत्तरप्रदेश पुलिस ने नरैनी क्षेत्र से अंतरराज्यीय गांजा तस्करी गिरोह के पांच सदस्यों को पकड़ा था। इनमें राज्यमंत्री बागरी का अनिल बागरी, पंकज सिंह बघेल,बहनोई शैलेंद्र सिंह राजावत भी शामिल था।



रामपुर पुलिस ने सूचना पर मरौहा में पंकज सिंह बघेल के घर दबिश दी। घर में कोई सामान नहीं मिला तो टीम ने घर के सामने बने टीन शेड की जांच की। यहां चार बोरियां मिलीं। इनमें 46 किलो गांजा निकला। कीमत लगभग साढ़े 9 लाख रुपए आंकी गई।