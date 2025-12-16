एमपी में सरकारी जमीन पर चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, मचा हड़कंप

मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक तेज धमाकों और आग की लपटों से पंचडेरिया गांव और आसपास की कॉलोनियों में अफरा-तफरी मच गई। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। कॉलोनी के आसपास आग की ऊंची लपटें और घना धुआं दिखाई देने लगा। रहवासियों को आशंका थी कि कहीं आग और विस्फोट उनके घरों तक न पहुंच जाए। घटना की सूचना मिलते ही धरमपुरी पुलिस चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह गौर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलने पर सांवेर तहसीलदार पूनम तोमर भी मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया।