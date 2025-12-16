एमपी में सरकारी जमीन पर चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, मचा हड़कंप

illegal firecracker factory blast on government land
mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के सांवेर से करीब 17 किमी दूर पंचडेरिया गांव में कृष्णा विहार कॉलोनी के पीछे रहवासी क्षेत्र में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लगने के बाद जोरदार धमाके हुए, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। धमाकों की गूंज करीब एक किलोमीटर क्षेत्र तक सुनाई दी और लोगों को भूकंप जैसा अहसास हुआ। आग और विस्फोट में फैक्ट्री में काम कर रहे दो मजदूर झुलसकर घायल हो गए। यह फैक्ट्री राऊ निवासी राहुल अग्रवाल की बताई जा रही है, जिसे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था।
मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक तेज धमाकों और आग की लपटों से पंचडेरिया गांव और आसपास की कॉलोनियों में अफरा-तफरी मच गई। लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। कॉलोनी के आसपास आग की ऊंची लपटें और घना धुआं दिखाई देने लगा। रहवासियों को आशंका थी कि कहीं आग और विस्फोट उनके घरों तक न पहुंच जाए। घटना की सूचना मिलते ही धरमपुरी पुलिस चौकी प्रभारी वीरेंद्र सिंह गौर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलने पर सांवेर तहसीलदार पूनम तोमर भी मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया।
अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में फैक्ट्री में काम करने वाले हातोद निवासी सरफराज पिता सरदार और लाला पिता दिगंबर झुलस गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी इंदौर के अरविंदो अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार जारी है। आग बुझने के बाद मौके से बड़ी मात्रा में सुतली बम और उन्हें बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री के पैकेट मिले। इससे स्पष्ट हुआ कि यहां अवैध रूप से पटाखों का निर्माण किया जा रहा था। मजदूरों ने बताया कि कुछ दिनों से फैक्ट्री में काम बंद था और टीन शेड हटाने का काम चल रहा था। इसी दौरान कटर मशीन से निकली चिंगारी से आग लगी और धमाके हो गए।
