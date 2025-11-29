आम के पेड़ पर शादीशुदा युवक के साथ फंदे पर लटकी मिली युवती

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस (सोर्स- पत्रिका)
mp news: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के भुईमाड़ थाना क्षेत्र के तेलियान मोहल्ले में शनिवार की सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक आम के पेड़ पर युवक और युवती के शव एक ही नायलॉन रस्सी से फांसी के फंदे पर लटके मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक शादीशुदा है जबकि युवती कुंवरी थी। जिस आम के पेड़ से दोनों लटके मिले हैं वो युवक के घर से करीब 50 मीटर और युवती के घर से 1 किमी. की दूरी पर है।
मृतकों की पहचान अमरकेश साहू (20 वर्ष) पिता रोशनलाल साहू निवासी तेलियान मोहल्ला, भुईमाड़ तथा संगीता यादव (19 वर्ष) पिता काशी प्रसाद यादव निवासी कठौतिया, भुईमाड़ के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अमरकेश की शादी वर्ष 2023 में हुई थी। वहीं युवती के पिता काशी प्रसाद यादव ने पुलिस को बताया कि संगीता शुक्रवार रात लगभग 12 बजे घर से बिना कुछ बताए निकली थी। देर रात तक खोजबीन के बाद भी उसका सुराग नहीं लग पाया। रात लगभग 3 बजे अमरकेश को देखा गया था, लेकिन संगीता का पता नहीं चला। सुबह लगभग 6.30 बजे स्थानीय निवासी रामसखा साहू ने दोनों के पेड़ पर लटके होने की जानकारी परिजनों को दी।
सूचना मिलते ही भुईमाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा कार्रवाई की और दोनों शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी भेजा। पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं युवक-युवती द्वारा एक साथ फांसी लगाकर की गई आत्महत्या को लेकर तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गरम है। ग्रामीणों में चर्चा है कि प्रेम प्रसंग ही आत्महत्या की वजह हो सकती है। पुलिस भी इसी बिंदु के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन मौत का कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।
