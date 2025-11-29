Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

आम के पेड़ पर शादीशुदा युवक के साथ फंदे पर लटकी मिली युवती

mp news: घटना स्थल युवक के घर से करीब 50 मीटर और युवती के घर से लगभग एक किलोमीटर दूरी पर स्थित बताया गया है...।

2 min read
Google source verification

सीधी

image

Shailendra Sharma

Nov 29, 2025

sidhi

घटनास्थल पर जांच करती पुलिस (सोर्स- पत्रिका)

mp news: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के भुईमाड़ थाना क्षेत्र के तेलियान मोहल्ले में शनिवार की सुबह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक आम के पेड़ पर युवक और युवती के शव एक ही नायलॉन रस्सी से फांसी के फंदे पर लटके मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। युवक शादीशुदा है जबकि युवती कुंवरी थी। जिस आम के पेड़ से दोनों लटके मिले हैं वो युवक के घर से करीब 50 मीटर और युवती के घर से 1 किमी. की दूरी पर है।

रात 12 बजे घर से बिना बताए निकली थी युवती

मृतकों की पहचान अमरकेश साहू (20 वर्ष) पिता रोशनलाल साहू निवासी तेलियान मोहल्ला, भुईमाड़ तथा संगीता यादव (19 वर्ष) पिता काशी प्रसाद यादव निवासी कठौतिया, भुईमाड़ के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अमरकेश की शादी वर्ष 2023 में हुई थी। वहीं युवती के पिता काशी प्रसाद यादव ने पुलिस को बताया कि संगीता शुक्रवार रात लगभग 12 बजे घर से बिना कुछ बताए निकली थी। देर रात तक खोजबीन के बाद भी उसका सुराग नहीं लग पाया। रात लगभग 3 बजे अमरकेश को देखा गया था, लेकिन संगीता का पता नहीं चला। सुबह लगभग 6.30 बजे स्थानीय निवासी रामसखा साहू ने दोनों के पेड़ पर लटके होने की जानकारी परिजनों को दी।

पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच

सूचना मिलते ही भुईमाड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पंचनामा कार्रवाई की और दोनों शवों को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चुरी भेजा। पुलिस मामले को संदिग्ध मानते हुए हर एंगल से जांच कर रही है। वहीं युवक-युवती द्वारा एक साथ फांसी लगाकर की गई आत्महत्या को लेकर तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गरम है। ग्रामीणों में चर्चा है कि प्रेम प्रसंग ही आत्महत्या की वजह हो सकती है। पुलिस भी इसी बिंदु के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन मौत का कारण जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

ये भी पढ़ें

एमपी में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव, भारी पुलिस तैनात
बुरहानपुर
burhanpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 06:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / आम के पेड़ पर शादीशुदा युवक के साथ फंदे पर लटकी मिली युवती

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

SIR से बढ़ा ‘वर्कलोड’, ड्यूटी के दौरान महिला की ‘हार्ट अटैक’ से मौत

mp news
सीधी

बदल गया नियम… अब अनाथ बच्चों को गोद लेना हुआ आसान, रजिस्ट्रेशन के लिए ये दस्तावेज जरूरी

mission vatsalya portal india 2025 Easy online Adoption Process mp news
सीधी

एमपी के सीधी में हादसा, खेत जोतते समय पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौत

Sidhi Accident News
सीधी

MP में बाघ गणना 2026 की तैयारी शुरू, टाइगर रिजर्व में बिछाया जा रहा कैमरों का जाल

paperless tiger census 2026 sanjay tiger reserve camera mp news
सीधी

देश की पहली वन-शॉट फिल्म ‘2020 Delhi’ रिलीज, MP के देवेंद्र पटेल ने निभाई अहम भूमिका

2020 Delhi Movie first one shot film of India actor devendra patel Bollywood news
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.