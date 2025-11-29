आम के पेड़ पर शादीशुदा युवक के साथ फंदे पर लटकी मिली युवती

मृतकों की पहचान अमरकेश साहू (20 वर्ष) पिता रोशनलाल साहू निवासी तेलियान मोहल्ला, भुईमाड़ तथा संगीता यादव (19 वर्ष) पिता काशी प्रसाद यादव निवासी कठौतिया, भुईमाड़ के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अमरकेश की शादी वर्ष 2023 में हुई थी। वहीं युवती के पिता काशी प्रसाद यादव ने पुलिस को बताया कि संगीता शुक्रवार रात लगभग 12 बजे घर से बिना कुछ बताए निकली थी। देर रात तक खोजबीन के बाद भी उसका सुराग नहीं लग पाया। रात लगभग 3 बजे अमरकेश को देखा गया था, लेकिन संगीता का पता नहीं चला। सुबह लगभग 6.30 बजे स्थानीय निवासी रामसखा साहू ने दोनों के पेड़ पर लटके होने की जानकारी परिजनों को दी।