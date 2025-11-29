एमपी में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव, भारी पुलिस तैनात

बुराहनपुर जिला मुख्यालय से करीब दस किमी दूर बिरोदा गांव में शनिवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब गांव की महिलाएं शिव मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंची। महिलाओं ने देखा कि मंदिर में तोड़फोड़ की गई है और शिवलिंग की पिंडी को निकालकर फेंक दिया गया है और मंदिर में लगे कलश व अन्य सामग्री को तोड़ दिया गया है। असामाजिक तत्वों के द्वारा मंदिर में तोड़फोड़ किए जाने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैली और देखते ही देखते ही कुछ ही देर में लोगों की भीड़ जुट गई। इधर मंदिर में तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और एफएसएल व डॉग डॉग स्क्वाड से घटनास्थल की जांच कराई। गांव में तनाव का माहौल देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है।