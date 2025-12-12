12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुरहानपुर

बदलेंगा बुरहानपुर का नक्शा, 37 वन ग्राम होंगे राजस्व ग्राम

बुरहानपुर का नक्शा

less than 1 minute read
Google source verification

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Dec 12, 2025

पट्टेधारी होंगे भूमि स्वामी, मिलेगा योजनाओं का लाभ

MP news. जिले के साथ गांवों के नक्शें भी जल्द बदल जाएंगे।प्रशासन ने 37 वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया शुरू की हैजो अब अंतिम चरण में पहुंच गईहै।नक्शा, रिकॉर्ड दुरुस्ती का काम पूरी होने ही पट्टेधारी भूमि स्वामी कहलाएंगे।शासकीय योजनाओं के साथ गांव में सडक़, पानी सहित मूलभूत सुविधाएं मिलेगी।

बुरहानपुर और नेपानगर राजस्व अनुविभाग के अलग,अलग गांव शामिल किए गए है।सबसे अधिक शाहपुर, नेपानगर, खकनार और धूलकोट क्षेत्र के वनग्राम शामिल है। जंगलों में बसे गांवों को राजस्व ग्रामों का दर्जा मिलने से गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। गांवों में जमीनों का बंटवारा,नामांतरण होने के साथ फसलों की गिरदावरी होने से किसानों को योजनाओं का लाभ मिलेगा।गांव में नए निर्माण और विकास योजनाएं सहित शिक्षा,स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किए जाएंगे। शासन के आदेश पर यह प्रक्रिया लंबे समय से चल रही थी,लेकिन अब सर्वे के बाद नक्शा और रिकॉर्ड दुरुस्ती का काम शुरू हो गया है।

दोनों विभागों की संयुक्त बैठक

राजस्व के साथ वन विभाग के अफसर, रेंजर, पटवारी, बीट प्रभारियों की संयुक्त बैठक हुई। 37 वन ग्रामों के सर्वेक्षण संख्यां, क्षेत्रफल, ग्राउंड स्थिति से लेकर गांव में निवासरत पट्टाधारियों के कब्जों पर चर्चाकी।तहसीलदार, भू-संसाधन प्रबंधन को इस कार्य के लिए समय सीमा तय की गई।एसएलआर जगन्नाथ वास्कले, वन विभाग एसडीओ अजय सागर के साथ तहसीलदार,वन परिक्षेत्राधिकारी शामिल हुए।

ये भी पढ़ें

घर में उबल रही ब्रांडेड चाय हो सकती है नकली! MP में फेक चायपत्ती का स्टॉक जब्त
बुरहानपुर
fake branded tea seized Honey Gold Tea packaging fraud food saftey mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 09:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / बदलेंगा बुरहानपुर का नक्शा, 37 वन ग्राम होंगे राजस्व ग्राम

बड़ी खबरें

View All

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

BJP जिलाध्यक्ष और सरपंच का परिवार के बीच मारपीट, बीच रोड पर हुआ बवाल

burhanpur bjp district president sarpanch family clash cc road construction mp news
बुरहानपुर

घर में उबल रही ब्रांडेड चाय हो सकती है नकली! MP में फेक चायपत्ती का स्टॉक जब्त

fake branded tea seized Honey Gold Tea packaging fraud food saftey mp news
बुरहानपुर

ओंकारेश्वर दर्शन के लिए Rapido से बुक की कार… धड़ाधड़ 3 जगह की लूटपाट

(Photo Source - Patrika)
बुरहानपुर

मिल गई मंजूरी…..शहर में बनेंगी 2 सड़कें, ट्रैफिक से मिलेगी राहत

roads construction approval Ichhapur-Nagoni burhanpur mp news
बुरहानपुर

एमपी में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव, भारी पुलिस तैनात

burhanpur
बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.