ओंकारेश्वर दर्शन के लिए Rapido से बुक की कार… धड़ाधड़ 3 जगह की लूटपाट

(Photo Source - Patrika)
MP Crime News: इंदौर के तीन बदमाशों ने ओंकारेश्वर दर्शन के बहाने एक रेपीडो कार बुक की। इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर कार चालक पर चाकू अड़ाकर उसे बाहर किया और नकदी, मोबाइल लूटकर फरार हो गए। बदमाश यहां नहीं रुके। लूट की कार से बुरहानपुर जाकर वहां भी चाकू की नोक पर दो लूट की वारदातों को अंजाम दिया। फिल्मी स्टाइल में एक ही रात में तीन वारदात को अंजाम देने वाले 24 घंटे में पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए हैं। बदमाशों में दो नाबालिग भी शामिल हैं।
पुलिस कंट्रोल रूम में गुरुवार शाम 4 बजे एसपी रवींद्र वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 3 दिसंबर को बलवाड़ा थाने पर इंदौर आनंद नगर निवासी संजय मांगीलाल वर्मा ने रिपोर्ट लिखाई कि कि इंदौर के कुशवाह नगर से ओंकारेश्वर के लिए टैक्सी बुक की थी। संजय ने कुशवाह नगर से तीन सवारी बैठाई और ओंकारेश्वर के लिए निकला। वाहन गवालु घाट से नीचे उतरा ही था कि बाथरूम जाने के बहाने कार में सवार तीन लोगों ने वाहन रुकवाया।
संजय कुछ समझता इसके पहले कार सवार युवकों ने चाकू अड़ा दिया। संजय से 600 रुपए नकदी छीन लिए। मोबाइल देने से मना किया तो चाकू से तीन बार वार किया। आरोपियों से बचकर संजय वहां से जैसे-तैसे भागा। तीनों शख्स रेपीडो कार लेकर भाग गए।
एसपी ने बताया लूट की वारदात को गंभीरता से लेकर टीम गठित की। आरोपियो के पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। परिणामस्वरूप संदेही आकाश लक्ष्मीनारायण निवासी विशाल पैलेस टीगरिया बादशाह इंदौर एवं 2 विधिविरुद्ध बालकों को लूटी हुई कार के साथ उज्जैन के पवासा क्षेत्र नए पुल के पास से हिरासत में लिया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने बुरहानपुर में एक आयशर चालक को चाकू की नोंक पर लूटा व एक शराब दुकान से चोरी की। आरोपियों से लूटी हुई कार, मोबाइल और नकद जब्त किए है। इन तीनों आरोपियों पर इंदौर एरोड्रम, बाणगंगा, परदेशीपुरा, सेंट्रल कोतवाली मल्हारगंज थानों पर भी अपराधिक मामले दर्ज है। एसपी ने बताया मामले में रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे। एसपी ने मामले को उजागर करने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा करते हुए प्रशंसा पत्र दिए।
