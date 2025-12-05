ओंकारेश्वर दर्शन के लिए Rapido से बुक की कार… धड़ाधड़ 3 जगह की लूटपाट

MP Crime News: इंदौर के तीन बदमाशों ने ओंकारेश्वर दर्शन के बहाने एक रेपीडो कार बुक की। इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर कार चालक पर चाकू अड़ाकर उसे बाहर किया और नकदी, मोबाइल लूटकर फरार हो गए। बदमाश यहां नहीं रुके। लूट की कार से बुरहानपुर जाकर वहां भी चाकू की नोक पर दो लूट की वारदातों को अंजाम दिया। फिल्मी स्टाइल में एक ही रात में तीन वारदात को अंजाम देने वाले 24 घंटे में पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए हैं। बदमाशों में दो नाबालिग भी शामिल हैं।