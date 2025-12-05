5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बुरहानपुर

ओंकारेश्वर दर्शन के लिए Rapido से बुक की कार… धड़ाधड़ 3 जगह की लूटपाट

MP Crime News: एसपी ने बताया लूट की वारदात को गंभीरता से लेकर टीम गठित की। आरोपियो के पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए।

बुरहानपुर

image

Astha Awasthi

Dec 05, 2025

(Photo Source - Patrika)

(Photo Source - Patrika)

MP Crime News: इंदौर के तीन बदमाशों ने ओंकारेश्वर दर्शन के बहाने एक रेपीडो कार बुक की। इंदौर-इच्छापुर हाइवे पर कार चालक पर चाकू अड़ाकर उसे बाहर किया और नकदी, मोबाइल लूटकर फरार हो गए। बदमाश यहां नहीं रुके। लूट की कार से बुरहानपुर जाकर वहां भी चाकू की नोक पर दो लूट की वारदातों को अंजाम दिया। फिल्मी स्टाइल में एक ही रात में तीन वारदात को अंजाम देने वाले 24 घंटे में पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए हैं। बदमाशों में दो नाबालिग भी शामिल हैं।

ओंकारेश्वर के लिए टैक्सी बुक की थी

पुलिस कंट्रोल रूम में गुरुवार शाम 4 बजे एसपी रवींद्र वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 3 दिसंबर को बलवाड़ा थाने पर इंदौर आनंद नगर निवासी संजय मांगीलाल वर्मा ने रिपोर्ट लिखाई कि कि इंदौर के कुशवाह नगर से ओंकारेश्वर के लिए टैक्सी बुक की थी। संजय ने कुशवाह नगर से तीन सवारी बैठाई और ओंकारेश्वर के लिए निकला। वाहन गवालु घाट से नीचे उतरा ही था कि बाथरूम जाने के बहाने कार में सवार तीन लोगों ने वाहन रुकवाया।

संजय कुछ समझता इसके पहले कार सवार युवकों ने चाकू अड़ा दिया। संजय से 600 रुपए नकदी छीन लिए। मोबाइल देने से मना किया तो चाकू से तीन बार वार किया। आरोपियों से बचकर संजय वहां से जैसे-तैसे भागा। तीनों शख्स रेपीडो कार लेकर भाग गए।

सीसीटीवी की मदद से उज्जैन के पवासा क्षेत्र से पकड़ा

एसपी ने बताया लूट की वारदात को गंभीरता से लेकर टीम गठित की। आरोपियो के पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। परिणामस्वरूप संदेही आकाश लक्ष्मीनारायण निवासी विशाल पैलेस टीगरिया बादशाह इंदौर एवं 2 विधिविरुद्ध बालकों को लूटी हुई कार के साथ उज्जैन के पवासा क्षेत्र नए पुल के पास से हिरासत में लिया।

बुरहानपुर में एक आयशर चालक को लूटा

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने बुरहानपुर में एक आयशर चालक को चाकू की नोंक पर लूटा व एक शराब दुकान से चोरी की। आरोपियों से लूटी हुई कार, मोबाइल और नकद जब्त किए है। इन तीनों आरोपियों पर इंदौर एरोड्रम, बाणगंगा, परदेशीपुरा, सेंट्रल कोतवाली मल्हारगंज थानों पर भी अपराधिक मामले दर्ज है। एसपी ने बताया मामले में रिमांड लेकर पूछताछ करेंगे। एसपी ने मामले को उजागर करने वाली टीम को इनाम देने की घोषणा करते हुए प्रशंसा पत्र दिए।

Published on:

05 Dec 2025 01:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / ओंकारेश्वर दर्शन के लिए Rapido से बुक की कार… धड़ाधड़ 3 जगह की लूटपाट

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

