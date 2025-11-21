बुरहानपुर में यात्रियों की जान से खिलवाड़, आरटीओ बोले निरस्त करेंगे परमिट

जिला परिवहन अधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि प्रदेश कार्यालय से अभी 700 से अधिक बसों की सूची मिली है। जिसमें नंबर, रूट और वाहन स्वामी के नाम शामिल है, लेकिन इस लिस्ट में बुरहानपुर-खंडवा जिले की बसों के नाम शामिल नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा विभास्तर पर भी 15 साल पुरानी बसों की सर्चिंग की जा रही है, जिनका परमिट निरस्त किया जाएगा। आशंका है कि यह बसें फील्ड में संचालित हो रही होगी। यह यात्री सुरक्षा के मान से भी खतरनाक है। ऐसे में इन बसों की जांच कर बसों का संचालन रोका जाएगा। अगर जांच के दौरान ऐसी बसें मिलेगी तो नोटिस जारी कर परमिट निरस्ती की कार्रवाई होगी।