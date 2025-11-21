बुरहानपुर में यात्रियों की जान से खिलवाड़, आरटीओ बोले निरस्त करेंगे परमिट

RTO News
Burhanpur news. बस हादसा की रोकथाम के साथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने 15 साल पुरानी बसों के संचालन पर रोक लगाकर परमिट निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन शहर के पुष्पक स्टैंड से ग्रामीण रूट पर दौडऩे अधिकांश बसे अनफिट व पुरानी होने के बाद भी यात्रियों को लेकर दौड़ रही है। यह बसें यात्री सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है।
जिला परिवहन अधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि प्रदेश कार्यालय से अभी 700 से अधिक बसों की सूची मिली है। जिसमें नंबर, रूट और वाहन स्वामी के नाम शामिल है, लेकिन इस लिस्ट में बुरहानपुर-खंडवा जिले की बसों के नाम शामिल नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा विभास्तर पर भी 15 साल पुरानी बसों की सर्चिंग की जा रही है, जिनका परमिट निरस्त किया जाएगा। आशंका है कि यह बसें फील्ड में संचालित हो रही होगी। यह यात्री सुरक्षा के मान से भी खतरनाक है। ऐसे में इन बसों की जांच कर बसों का संचालन रोका जाएगा। अगर जांच के दौरान ऐसी बसें मिलेगी तो नोटिस जारी कर परमिट निरस्ती की कार्रवाई होगी।
पुष्पक बस स्टैंड पर देखा गया कि ग्रामीण रूट पर दौड़ रही अधिकांश बसें अनफिट होने के बाद भी इसका संचालन हो रहा है। बुरहानपुर से नेपानगर, धूलकोट, चिल्लारा, तुकईथड़ से लेकर अन्य रूट शामिल है। जबकि शाहपुर, खकनार की रूट पर भी अधिकांश बसों का संचालन किया जा रहा है। जबकि परमिट के समय बसों का फिट होना जरूरी है, लेकिन अधिकांश बसें अनफिट दिखाई देने के बाद भी यात्रियों को लेकर दौड़ रही।
संचालकों को बस में यात्रियों की क्षमता के साथ रूट और परमिट, फिटनेस सहित बीमा की जानकारी विंडो स्क्रीन पर चस्पा करना अनिवार्य है, लेकिन अधिकांश बसों में यह जानकारी गायब है। बुरहानपुर के साथ ही खरगोन, खंडवा, बड़वानी, भोपाल और महाराष्ट्र पासिंग की बसें भी बिना परमिट के दौड़ रही है साथ ही बसों में सुरक्षा को लेकर भी न तो इमरजेंसी गेट खुल रहे है न अग्निशमन यंत्र बसों में नजर आ रहे है।
