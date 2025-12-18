टीचर्स की रुकेगी वेतनवृद्धि ! अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के निर्देश जारी

आदेश के बाद अब स्कूलों में पढ़ाई का दौर चल रहा है। 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम बिगड़ेगा तो इसकी गाज संबंधित स्कूल के शिक्षकों पर गिरेगा। इसलिए अभी से बच्चों की पढ़ाई में कसावट लाने के लिए रोज अतिरित कक्षाएं लगाने के आदेश दिए हैं। 10.30 बजे स्कूल लगती है, इसलिए एक घंटा पहले 9.30 बजे से अतिरित कक्षा के निर्देश हैं। पढ़ाई के लिए बच्चों को और स्कूल के शिक्षकों को समय पर पहुंचना है।