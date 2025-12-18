सरकारी डॉक्टरों ने किया कमाल, महिला के पेट से निकाली 8 किलो वजनी गठान

जिला अस्पताल के शल्य विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर दर्पण टोके ने बताया कि नागझिरी निवासी मरीज उषा बाई पति संतोष के पेट में दर्द की समस्या थी। इलाज के लिए अस्पताल पहुंची तो सोनोग्राफी कराने पर पता चला कि महिला के पेट में बड़ी गठान बन गई है जो अंडाश्य तक पहुंचने से महिला को अन्य समस्याएं भी बढऩे लगी थी। इसलिए इसका तुरंत ऑपरेशन करना जरुरी था। टीम गठित कर मंगलवार को ऑपरेशन कर महिला के पेट से 8 किलो ग्राम की बड़ी गठान बाहर निकाली गई।महिला का स्वास्थ्य सामान्य है,पेट से निकली गठान देखकर डॉक्टर्स सहित परिजन भी हैरान रह गए।

