बीच रोड पर भिड़ गया BJP जिलाध्यक्ष और सरपंच का परिवार, मारपीट तक पहुंचा मामला

Road Construction:बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जैनाबाद में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज माने (bjp district president manoj mane) और सरपंच परिवार के बीच विवाद हो गया। गांव में निर्माण हुए नए सीसी रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली ले जाने की बात को लेकर शुरू हुए विवाद में मारपीट तक हो गई। थाने पहुंचकर दोनों पक्षों ने शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने अभी एक पक्ष की शिकायत पर मारपीट, अभद्र भाषा का प्रयोग होने के साथ जान से मारने की धमकी की धाराओं में केस दर्ज किया है। (mp news)