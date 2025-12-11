11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बुरहानपुर

बीच रोड पर भिड़ गया BJP जिलाध्यक्ष और सरपंच का परिवार, मारपीट तक पहुंचा मामला

MP News: नए बने सीसी रोड पर ट्रॉली ले जाने को लेकर शुरू हुई बहस अचानक भिड़ंत में बदल गई। BJP जिलाध्यक्ष और सरपंच परिवार आमने-सामने आए, थाने तक मामला पहुंचा।

बुरहानपुर

image

Akash Dewani

Dec 11, 2025

burhanpur bjp district president sarpanch family clash cc road construction mp news

bjp district president sarpanch family clash in burhanpur (फोटो- गूगल फोटो)

Road Construction:बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम जैनाबाद में भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज माने (bjp district president manoj mane) और सरपंच परिवार के बीच विवाद हो गया। गांव में निर्माण हुए नए सीसी रोड पर ट्रैक्टर-ट्रॉली ले जाने की बात को लेकर शुरू हुए विवाद में मारपीट तक हो गई। थाने पहुंचकर दोनों पक्षों ने शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने अभी एक पक्ष की शिकायत पर मारपीट, अभद्र भाषा का प्रयोग होने के साथ जान से मारने की धमकी की धाराओं में केस दर्ज किया है। (mp news)

निर्माणधीन रोड पर ट्रॉली चलाने को लेकर हुआ विवाद

टीआइ विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि घटना मंगलवार दोपहर की है। नए सीसी रोड पर ट्रॉली ले जाने की बात को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। गांव में बने रोड पर मनोज माने के ड्राइवर ने ट्रेक्टर चला दिया था, जिस पर जैनाबाद के सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र इंगले ने रोका तो विवाद शुरू हो गया। ड्राइवर के साथ विवाद होता देख मनोज माने के परिवार के लोग भी पहुंच गए। जबकि सरपंच के परिवार के लोग भी जमा होने पर विवाद ने बड़ा रूप ले लिया।

दोनों पक्षों ने थाने में दर्ज की शिकायत

मनोज माने के परिवार की तरफ से थाने पहुंचकर जैनाबाद की महिला सरपंच, पति महेंद्र इंगले और देवर राजू इंगले के खिलाफ बीएनएस की धारा 191(2), 296 (अ), 115(2) और 351(3) के तहत केस दर्ज कराया। जबकि बुधवार को सरपंच परिवार ने भी थाने पहुंचकर लिखित शिकायत की है, पुलिस अभी विवेचना के बाद केस दर्ज करने की बात कह रही है। गांव में दो बड़े परिवारों के बीच हुए विवाद के बाद सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया है। (mp news)

बुरहानपुर / बीच रोड पर भिड़ गया BJP जिलाध्यक्ष और सरपंच का परिवार, मारपीट तक पहुंचा मामला

