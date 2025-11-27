महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर MP में एक्टिव हुई पुलिस, अफसरों ने की बड़ी बैठक

interstate police coordination meeting between mp and maharashtra police (फोटो- सोशल मीडिया)
Maharashtra Local Body Polls: 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव होना है। महाराष्ट्र की सीमा से लगे बुरहानपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बुधवार को एमपी पुलिस (MP Police) और महाराष्ट्र पुलिस के अफसरों की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक हुई। एसडीओपी फैजपुर, रावेर थाना प्रभारी के साथ बुरहानपुर सीएसपी, लालबाग थाना प्रभारी ने चर्चा कर अपराध नियंत्रण के साथ सूचनाओं को लेकर चर्चा की गई। लालबाग थाने में हुई इंटर स्टेट को ऑर्डिनेशन मीटिंग में 2 दिसंबर को होने वाले चुनाव की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। (mp news)
नगर पुलिस अधीक्षक गौरव पाटिल (Burhanpur SP Gaurav Patil), एसडीओपी फैजपुर अनिल बडगूजर के साथ थाना प्रभारी रावेर विशाल जायसवाल पहुंचे। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच अपराध नियंत्रण के साथ सूचनाओं को लेकर चर्चा की गई। चुनाव अवधि में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के साथ असामाजिक तत्व, गुंडे, निगरानी एवं ईनामी बदमाशों के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी दी जाएगी।
अवैध परिवहन पर संयुक्त निगरानी रखने के लिए जिले की सीमा पर सीमावर्ती चेकपोस्ट बनाकर विशेष चेकिंग अभियान चलाने पर सहमति बनी। शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों राज्यों की पुलिस टीम पेट्रोलिंग बढ़ाएगी। संयुक्त कार्रवाई की रणनीति तय की गई। मतदाताओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। (mp news)
