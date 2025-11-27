महाराष्ट्र निकाय चुनाव को लेकर MP में एक्टिव हुई पुलिस, अफसरों ने की बड़ी बैठक

Maharashtra Local Body Polls: 2 दिसंबर को महाराष्ट्र में नगर पालिका चुनाव होना है। महाराष्ट्र की सीमा से लगे बुरहानपुर जिले में सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से बुधवार को एमपी पुलिस (MP Police) और महाराष्ट्र पुलिस के अफसरों की इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक हुई। एसडीओपी फैजपुर, रावेर थाना प्रभारी के साथ बुरहानपुर सीएसपी, लालबाग थाना प्रभारी ने चर्चा कर अपराध नियंत्रण के साथ सूचनाओं को लेकर चर्चा की गई। लालबाग थाने में हुई इंटर स्टेट को ऑर्डिनेशन मीटिंग में 2 दिसंबर को होने वाले चुनाव की व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। (mp news)