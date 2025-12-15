15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बुरहानपुर

कचरा मुक्त होगा बुरहानपुर का ट्रेंचिंग ग्राउंड,8 करोड़ खर्च, जहरीली गैस,प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति

मशीनें लगाकर कंपनी ने शुरू किया काम Burhanur news. बोहरड़ा रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड 1983 से शहर का कचरा डाला जा रहा है।42 साल में 2 लाख 40 हजार टन से अधिक कचरा जमा होने से हर तरफ कचरे के पहाड़ नजर आ रहे है। कचरे से निकलने वाली जहरीले गैस, वायु प्रदूषण होने से [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बुरहानपुर

image

Amir Uddin

Dec 15, 2025

मशीनें लगाकर कंपनी ने शुरू किया काम

Burhanur news. बोहरड़ा रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड 1983 से शहर का कचरा डाला जा रहा है।42 साल में 2 लाख 40 हजार टन से अधिक कचरा जमा होने से हर तरफ कचरे के पहाड़ नजर आ रहे है। कचरे से निकलने वाली जहरीले गैस, वायु प्रदूषण होने से लोग लंबे समय से परेशान थे। आखिरकार निगम ने कचरे के पहाड़ को खत्म करने के लिए निजी कंपनी के माध्यम से कचरे का रिसाइकिल कार्य शुरू कर दिया। प्लास्टिक, कचरे को अलग करने के साथ पुराने कचरे से खाद बनाने की योजना है।

बायो माइनिंग टेक्निक से निस्तारण

निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 8 करोड़ खर्च कर कचरे का निपटान कराया जा रहा है। कंपनी को अप्रेल 2026 तक कार्य खत्म करने की डेडलाइन तय की है, लेकिन कचरा अधिक होने से यहां पर पहले जेसीबी के माध्यम से पुराने कचरे को खोदकर निकालने के बाद ट्रॉमिक मशीन से रिसाइकिल कर प्लास्टिक, कांच, नारियल सहित गीले कचरे को अलग करने की प्रक्रिया की जा रही है। कंपनी जल्द ही एक अतिरिक्त ट्रॉमिक मशीन भी लगाएंगी। बायो माइनिंग टेक्निक के माध्यम से पुराने कचरे का निस्तारण का काम हो रहा है।

हर दिन निकलता है 40 टन कचरा

शहर के 48 वार्डों से हर दिन 40 टन कचरा निकलता है। जिसमें बड़ी मात्रा में प्लास्टिक शामिल है जो न गलती है न ही इसके निपटान के लिए कोई मशीन है। पहले समय पर कचरे का निपटान नहीं होने से हर तरफ पुराना और नए कचरे के ढेर लगे। निगम द्वारा नए कचरे को अलग स्थान पर डंप करने के बाद उसी कंपनी से ही नए कचरे को भी रिसाइकिल कर कचरे से खाद भी बनाई जाएगी।.

हर साल लगती थी आग, बढ़ेंगे नंबर

कचरे का ढेर में हर साल गर्मी के समय आग लगने की घटनाएं होती थी। अधिक तापमान के कारण जमीन से निकलने वाली गैस आग का रुप लेती थी। स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान भी निगम को कचरे के कारण नंबर कम आने से नुकसान होताथा। जेसीबी से कचरा हटाने पर उससे पॉलिथीन, कांच की बोतल व अन्य वेस्ट को अलग-अलग कर रहे है।कचरा खत्म होने के बाद ट्रेंचिंग ग्राउंड का सौंदर्याकरण भी किया जाएगा।खाली जमीन पर पौधें लगाने के साथ नई मशीनें भी स्थापित की जाएगी।

  • ट्रेंचिंग ग्राउंड पर कचरे को पहाड़ को खत्म करने के लिए कंपनी ने काम शुरू कर दिया है, कचरे से प्लास्टिक, कांच, नारियल निकाल कर अलग कर रहे है, वेस्ट से खाद भी बनेंगी।संदीप श्रीवास्तव, आयुक्त ननि

ये भी पढ़ें

बदलेंगा बुरहानपुर का नक्शा, 37 वन ग्राम होंगे राजस्व ग्राम
बुरहानपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

patrika news

patrika news in hindi

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 09:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / कचरा मुक्त होगा बुरहानपुर का ट्रेंचिंग ग्राउंड,8 करोड़ खर्च, जहरीली गैस,प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति

बड़ी खबरें

View All

बुरहानपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वित्तीय संकट बुरहानपुर की नगर सरकार,18 करोड़ बकाया, वसूल किए 2.76 करोड़

बुरहानपुर

बदलेंगा बुरहानपुर का नक्शा, 37 वन ग्राम होंगे राजस्व ग्राम

बुरहानपुर

BJP जिलाध्यक्ष और सरपंच का परिवार के बीच मारपीट, बीच रोड पर हुआ बवाल

burhanpur bjp district president sarpanch family clash cc road construction mp news
बुरहानपुर

घर में उबल रही ब्रांडेड चाय हो सकती है नकली! MP में फेक चायपत्ती का स्टॉक जब्त

fake branded tea seized Honey Gold Tea packaging fraud food saftey mp news
बुरहानपुर

ओंकारेश्वर दर्शन के लिए Rapido से बुक की कार… धड़ाधड़ 3 जगह की लूटपाट

(Photo Source - Patrika)
बुरहानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.