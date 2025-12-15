कचरा मुक्त होगा बुरहानपुर का ट्रेंचिंग ग्राउंड,8 करोड़ खर्च, जहरीली गैस,प्रदूषण से मिलेगी मुक्ति

निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 8 करोड़ खर्च कर कचरे का निपटान कराया जा रहा है। कंपनी को अप्रेल 2026 तक कार्य खत्म करने की डेडलाइन तय की है, लेकिन कचरा अधिक होने से यहां पर पहले जेसीबी के माध्यम से पुराने कचरे को खोदकर निकालने के बाद ट्रॉमिक मशीन से रिसाइकिल कर प्लास्टिक, कांच, नारियल सहित गीले कचरे को अलग करने की प्रक्रिया की जा रही है। कंपनी जल्द ही एक अतिरिक्त ट्रॉमिक मशीन भी लगाएंगी। बायो माइनिंग टेक्निक के माध्यम से पुराने कचरे का निस्तारण का काम हो रहा है।