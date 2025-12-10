घर में उबल रही ब्रांडेड चाय हो सकती है नकली! MP में फेक चायपत्ती का स्टॉक जब्त

सिंधीबस्ती रोड पर संचालित कारखाना बिना लाइसेंस के चल रहा था। दो ब्रांड के अलग-अलग पैकेजिंग की जा रही थी। करोड़पति चाय, असम चाय पैक के नमूने लेकर 320 किलो जब्त किए। बाजार मूल्य 57 हजार 600 रुपए है। करोड़पति चाय पैक 50 किलो कीमत 14 हजार के जब्त किए। फर्म परीयालदास से संबंधित लाइसेंस मौके पर अफसरों को नहीं दिखाया गया। कारखाने में संचालित चाय पत्ती की पैकेजिंग को बंद कराया गया। टीम ने यहां पर दो सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट अमानक मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।