मिल गई मंजूरी…..शहर में बनेंगी 2 सड़कें, ट्रैफिक से मिलेगी राहत

Roads Construction: अंचल के एक दर्जन से अधिक गांवों को दो मार्गों के निर्माण से बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इनके निर्माण के लिए 9 करोड़ 50 लाख की राशि स्वीकृत की है। विधायक अर्चना चिटनीस ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने ये सौगात दी। यह निर्णय बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगा। ग्रामीण लंबे समय से इन सडकों के निर्माण की मांग कर रहे थे जो अब पूरी होने जा रही है। (MP News)