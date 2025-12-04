4 दिसंबर 2025,

बुरहानपुर

मिल गई मंजूरी…..शहर में बनेंगी 2 सड़कें, ट्रैफिक से मिलेगी राहत

MP News: दो सड़कों के निर्माण-समर्थन के लिए 9.50 करोड़ स्वीकृत। इच्छापुर-नागोनी व मंगरूल-बोरी मार्ग से हजारों ग्रामीणों को आसान आवागमन व विकास की नई रफ्तार मिलेगी।

बुरहानपुर

Dec 04, 2025

Ichhapur-Nagoni and Mangrul-Bori roads construction approval

Roads Construction: अंचल के एक दर्जन से अधिक गांवों को दो मार्गों के निर्माण से बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इनके निर्माण के लिए 9 करोड़ 50 लाख की राशि स्वीकृत की है। विधायक अर्चना चिटनीस ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने ये सौगात दी। यह निर्णय बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगा। ग्रामीण लंबे समय से इन सडकों के निर्माण की मांग कर रहे थे जो अब पूरी होने जा रही है। (MP News)

इन गांवों को सुविधा

विधायक अर्चना चिटनीस ने बताया कि ग्राम इच्छापुर से ग्राम नागोनी तक 5 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के लिए 8 करोड़ 50 लाख की स्वीकृति मिली है। इस सडक के निर्माण से इच्छापुर, धामनगांव, बोरसल, मोरझिरा, नांदगांव, देवला, नागोनी, गोलखेड़ा सहित कई ग्रामों के हजारों ग्रामीणों को सीधे लाभमिलेगा। यह मार्ग क्षेत्रीय आवागमन, कृषि कार्यों, बाजार पहुंच एवं आपात सेवाओं को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मंगरूल, ठाठर, बलड़ी, उतांबी-बोरी मार्ग भी बनेगा

मंगरूल, ठाठर, बलडी, उतांबी, बोरी मार्ग के 4.50 किलोमीटर हिस्से के मजबूतीकरण के लिए 1 करोड़ की मंजूरी दी गई है। इस सडक के निर्माण से निंबोला, मंगरूल, ठाठर, बलडी, उतांबी, बोरी, सराय, धूलकोट, दवाटिका, अंबा, गड़ताल, बसाली. झिरपांजरिया, परतकुंडिया, धौंड, बोरी, खामला सहित आसपास के गांवों के नागरिकों की आवाजाही में सुगमता आएगी और क्षेत्र का ग्रामीण परिवहन तंत्र सुदृढ़ होगा।

आर्थिक और सामाजिक प्रगति होगी

चिटनीस ने कहा कि बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में सडक नेटवर्क को मजबूत करने का उद्देश्य केवल आवागमन सुधारना नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की आर्थिक व सामाजिक प्रगति को तेज करना है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में कई सडकों को मंजूरी मिली है और आने वाले समय में और भी विकास परियोजनाएं स्वीकृत कराने के लिए लगातार प्रयास जारी है। (MP News)







Hindi News / Madhya Pradesh / Burhanpur / मिल गई मंजूरी…..शहर में बनेंगी 2 सड़कें, ट्रैफिक से मिलेगी राहत

