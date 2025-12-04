बेटी की इंटरकास्ट शादी कराने वाले पिता पर 31 हजार का जुर्माना, समाज से भी बहिष्कार

शादी में गांव के अन्य लोग भी शामिल हुए थे, लेकिन सिर्फ हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। कमलकिशोर के बेटे ने चार माह पूर्व अन्य समाज की लड़की से शादी की है। मीटिंग में समाज के पदाधिकारी दो लाख रुपए मांग रहे है। कलावती ने कहा कि उनके पति मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं और परिवार भय के माहौल में जी रहा है। परिवार के लोगों ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।