बेतुल

बेटी की इंटरकास्ट शादी कराने वाले पिता पर 31 हजार का जुर्माना, समाज से भी बहिष्कार

MP News: इंटरकास्ट विवाह को लेकर बड़ा विवाद, समाज ने पिता पर 31 हजार और शादी में शामिल भतीजे पर 2 लाख का जुर्माना ठोका। परिवार का बहिष्कार, SP से शिकायत।

less than 1 minute read
Google source verification

बेतुल

image

Akash Dewani

Dec 04, 2025

intercaste marriage controversy fine 2 lakh kudmi samaj mp news

intercaste marriage controversy (फोटो- freepik)

Intercaste Marriage Controversy: कुडमी समाज (Kudmi Samaj) में दूसरे समाज की लड़की से विवाह को लेकर उपजा विवाद अब दो भाइयों के परिवार पर भारी पड़ रहा है। बैतूल के घोड़ाडोंगरी ब्लॉक के ग्राम छुरी निवासी कमलकिशोर भमोडिया के बेटे ने दूसरे समाज की लड़की से शादी की।

इसके बाद समाज ने कमलकिशोर पर 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाकर पूरे गांव को भोज देने का दबाव बनाया है। साथ ही शादी में शामिल होने के कारण कमलकिशोर के भतीजे वासुदेव भमोडिया पर समाज ने पदाधिकारियों ने 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। (mp news)

समाज से किया बहिष्कार

पीड़िता कलावती पति वासुदेव भमोडिया ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत में आरोप लगाया कि समाज पदाधिकारी मनोहरा, श्रीकेश, परसराम, राजेश, बिसनू, सोनू, रमेश और सरवन सहित अन्य लोग ने समाज से बहिष्कार कर दिया है। कलावती ने बताया कि गांव में हो रहे कार्यक्रम में उनके परिवार के लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है।

एसपी से करेंगे शिकायत- परिवार

शादी में गांव के अन्य लोग भी शामिल हुए थे, लेकिन सिर्फ हमारे परिवार को परेशान किया जा रहा है। कमलकिशोर के बेटे ने चार माह पूर्व अन्य समाज की लड़की से शादी की है। मीटिंग में समाज के पदाधिकारी दो लाख रुपए मांग रहे है। कलावती ने कहा कि उनके पति मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं और परिवार भय के माहौल में जी रहा है। परिवार के लोगों ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है।

Published on:

04 Dec 2025 07:04 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / बेटी की इंटरकास्ट शादी कराने वाले पिता पर 31 हजार का जुर्माना, समाज से भी बहिष्कार

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

