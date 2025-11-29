‘गरीब हो या धीरूभाई अंबानी के पिता…मोदी सरकार फ्री में इलाज कराएगी’, भरे मंच से बोले केंद्रीय मंत्री

MP News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में केंद्रीय मंत्री और सांसद दुर्गादास उइके का एक बयान जमकर चर्चा में है। शुक्रवार को वे घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र की कुण्डी पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। भाषण के दौरान उन्होंने ऐसा टिप्पणी कर दी, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गई।