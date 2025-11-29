‘गरीब हो या धीरूभाई अंबानी के पिता…मोदी सरकार फ्री में इलाज कराएगी’, भरे मंच से बोले केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री और सांसद दुर्गादास उइके घोड़ाडोंगरी विधानसभा के कुण्डी पंचायत में सभा को संबोधित करते हुए। फोटो सोर्स-पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में केंद्रीय मंत्री और सांसद दुर्गादास उइके का एक बयान जमकर चर्चा में है। शुक्रवार को वे घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र की कुण्डी पंचायत में आयोजित एक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे। भाषण के दौरान उन्होंने ऐसा टिप्पणी कर दी, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय बन गई।
केंद्रीय मंत्री डीडी उइके ने कहा, “कांग्रेस ने क्या दिया है? यह पाँच लाख रुपए का गारंटी कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। 70 वर्ष की आयु है, तो फिर चाहे वह धीरूभाई अंबानी के पिता हों या किसी ग्रामीण मजदूर के पिताजी… उनका मुफ्त इलाज मोदी सरकार कराएगी।”
दरअसल, यह कार्यक्रम लोक निर्माण विभाग द्वारा चिखल्दाखुर्द से कुण्डी-कुसमरी तवा पहुंच मार्ग के भूमि पूजन के अवसर पर आयोजित किया गया था। उसी दौरान मंच से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री डीडी उइके ने आयुष्मान भारत योजना की तारीफ की।
मौके पर मौजूद लोग इस बयान को सुनकर हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर इस वीडियो की काफी चर्चा हो रही है। फिलहाल, कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
बड़ी खबरेंView All
बेतुल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग