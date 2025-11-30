नहीं काटने होंगे यूनिवर्सिटी के चक्कर! कॉलेज में ही बनेगा परीक्षा का प्रश्न पत्र, कॉपियों की भी होगी जांच

College Autonomus Status: बैतूल जिले के सबसे बड़े ए प्लस पीएमश्री जेएच कॉलेज (PM Shri JH College) में आने वाले समय में परीक्षा के प्रश्न पत्र (Question Paper) कॉलेज में तैयार होंगे। जवाब कॉपियों (Answer Sheets) की जांच भी कॉलेज ही करवाएगा। वि‌द्याथियों को छोटे-छोटे कामों के लिए यूनिवर्सिटी के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। यह सब कॉलेज के ऑटोनॉमस बनने से संभव हो सकेगा। पीएम श्री जेएच कॉलेज को ऑटोनॉमस कॉलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। (MP News)