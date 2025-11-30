नहीं काटने होंगे यूनिवर्सिटी के चक्कर! कॉलेज में ही बनेगा परीक्षा का प्रश्न पत्र, कॉपियों की भी होगी जांच

JH College autonomus status (फोटो-सोशल मीडिया)
College Autonomus Status: बैतूल जिले के सबसे बड़े ए प्लस पीएमश्री जेएच कॉलेज (PM Shri JH College) में आने वाले समय में परीक्षा के प्रश्न पत्र (Question Paper) कॉलेज में तैयार होंगे। जवाब कॉपियों (Answer Sheets) की जांच भी कॉलेज ही करवाएगा। विद्याथियों को छोटे-छोटे कामों के लिए यूनिवर्सिटी के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। यह सब कॉलेज के ऑटोनॉमस बनने से संभव हो सकेगा। पीएम श्री जेएच कॉलेज को ऑटोनॉमस कॉलेज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। (MP News)
यूजीसी के माध्यम से पीएमश्री जेएच कॉलेज को ऑटोनॉमस बनने की तैयारी में शुरू हो गई है। कॉलेज सभी जरूरी दस्तावेज और मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार कर रहा है। इसके लिए फीस का ऑनलाइन भुगतान भी किया है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद यूजीसी और बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी टीम कॉलेज का निरीक्षण भी कर सकती है।
इस पूरी प्रक्रिया में लगभग दो माह का समय लग सकता है। जिसके बाद कॉलेज को ऑटोनॉमस दर्जा मिल जाएगा। पीएमश्री जेएच कॉलेज पहले ही ए प्लसज् ग्रेड हासिल कर चुका है। यह ग्रेड कॉलेज की बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता को दर्शाता है। वर्तमान में कॉलेज में 12,200 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
ऑटोनॉमस का दर्जा किसी कॉलेज को ए या फिर ए प्लस ग्रेड मिलने के साथ ही कॉलेज में अच्छी शिक्षण प्रणाली और योग्य फैकल्टी के चलते मिलता है। साथ ही परीक्षा प्रबंधन की बेहतर क्षमता, लगातार उत्कृष्ट परिणाम, प्रशासनिक और वित्तीय क्षमता लैब, पुस्तकालय, आईटी सुविधाएं आदि की सुविधा होना जरुरी है।
पीएश्री जेएच कॉलेज को ऑटोनॉमस के लिए चयनित किया है। इसकी प्रक्रिया शुरू है। ऑटोनॉमस कालेज बनने से कॉलेज स्वयं ही परीक्षा आयोजित कर सकेगा। विद्यार्थियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेगी। -डॉ. मीनाक्षी चौबे, प्राचार्य पीएमश्री जेएच कॉलेज बैतूल
कॉलेज ऑटोनॉमस बनने के बाद विद्यार्थियों को कई सुविधाएं मिल सकेगी। परीक्षा का रिजल्ट समय पर कॉलेज द्वारा जारी किया जाएगा। विद्यार्थियों को रिजल्ट, सत्यापन, री-चेकिंग, परीक्षा फॉर्म जैसे कामों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं जाना पड़ेगा। इससे समय, पैसा और परेशानी तीनों की बचत होगी।
कॉलेज अपने यहां नए और आधुनिक कोर्स शुरू कर सकेगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे परीक्षाएं और रिजल्ट निधर्धारित समय पर होंगे, जिससे सत्र में देरी नहीं होगी। छात्रों की शिकायतों का निपटारा कॉलेज में ही तत्काल हो सकेगा। (MP News)
