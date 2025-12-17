प्रेमिका के सामने युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

बैतूल। जिले में प्रेम-प्रसंग से जुड़ा एक दर्दनाक मामला सामने आया है। घोड़ाडोंगरी रेलवे स्टेशन के सामने स्थित पार्क में मंगलवार शाम एक युवक ने अपनी प्रेमिका (महिला)के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक के शव का सुबह जिला अस्पताल में पीएम किया है। युवक द्वारा प्रेमिका के साथ नहीं चलने की वजह से आग लगाने की बात सामने आई है।

पुलिस के मुताबिक अविनाश परतेती (28 वर्ष) निवासी चटवा, जिला पांढुर्णा ने मंगलवार शाम घोड़ाडोंगरी में रेलवे स्टेशन के पास पार्क में प्रेमिका के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। वह शराब के नशे में था। प्रेमिका ने उसे रोकने का काफी प्रयास किया,लेकिन वह नहीं माना। गंभीर हालत में उसे शाम को पहले घोड़ाडोंगरी अस्पताल ले जाया गया। यहां से जिला अस्पताल रैफर किया था। अस्पताल में रात में ही इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बुधवार जिला अस्पताल में शव का पीएम किया है। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। घोड़ाडोंगरी पुलिस चौकी प्रभारी आम्रपाली डहाट ने बताया महिला और युवक के बीच प्रेम-संबंध थे। युवक उससे मिलने आया था और फिर बाद में उसने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। महिला के बयान के अलावा अन्य पहलुओं से भी जांच की जा रही है, ताकि आत्मदाह के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके।

बच्चे का ध्यान रखना कहा और आग लगा ली

अविनाश मंगलवार को अपनी प्रेमिका से मिलने घोड़ाडोंगरी पहुंचा था और महिला को उसने पार्क में मिलने बुलाया था। महिला ने बताया मिलने के दौरान अविनाश ने उसे साथ चलने को कहा, लेकिन मैंने इससे मना कर दिया। जिससे वह भावुक हो गया। अविनाश ने आग लगाने से पहले कहा था कि बच्चे का ध्यान रखना और खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली।

पति से अलग रह रही महिला

प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि वह शादीशुदा है और पति से अलग रहकर मायके में घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में रहती है। उसका तलाक नहीं हुआ है और एक बच्चा भी है। उसने कहा कि अविनाश उसका दोस्त था, दोनों पहले एक ही कंपनी में काम करते थे।