17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

भावांतर योजना में किसानों के फर्जी बटाईनामा बनाकर पंजीयन

बैतूल। किसानों के नाम से भावांतर योजना के तहत बटाईनामा बनाकर फर्जी पंजीयन का खुलासा हुआ है। जांच में यह सामने आया तो अब जिन लोगों पर आरोप लगे हैं,वे गांव में पहुंचकर बटाईनामा बना रहे हैं। किसानों ने इसका विरोध करते हुए क्षेत्रीय विधायक महेन्द्र सिंह के साथ पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई [&hellip;]

3 min read
Google source verification

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Dec 17, 2025

patrika news

बैतूल। किसानों के नाम से भावांतर योजना के तहत बटाईनामा बनाकर फर्जी पंजीयन का खुलासा हुआ है। जांच में यह सामने आया तो अब जिन लोगों पर आरोप लगे हैं,वे गांव में पहुंचकर बटाईनामा बना रहे हैं। किसानों ने इसका विरोध करते हुए क्षेत्रीय विधायक महेन्द्र सिंह के साथ पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई मांग की है। कलेक्टर द्वारा इसकी जांच करवाई जा रही है।
सरपंच नारायण पाटिल और कलीराम पूनमचंद,ताराचंद, सुखराम आदि ने बताया ग्राम पंचायत बाटलकला ब्लॉक भीमपुर के निवासी है। जनपद अध्यक्ष भीमपुर भैयालाल इरपाचे,जनपद सदस्य रामकिशन धुर्वे और प्रदीपसिंह किलेदार निवासी भैंसदेही उनके साथ अन्य साथी जिसको हम जानते नहीं जो कि 6 दिसंबर को कार से गांव आए थे। जिसका हम ग्रामीणों ने वीडियो भी बनाया है। इनके द्वारा हमे कहा गया कि आपको फसल बीमा, फसल मुआवजा का पैसा देना है। ऐसा कहकर हम ग्रामीणों से उक्त ठेकानामा सिकमी एवं प्रपत्रो में साइन करवाए गए है, उन लोगों के पास हमारी जमीन के खसरा किश्त बंदी एवं अन्य कागज भी थे। किसानों ने बताया कि हमे 500 और 600 रुपए दिए। एक पर्ची दी गई जिस पर 30,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए लिखे है। हमे शक हुआ कि 500 रुपए देकर 30 और 50 हजार पर कैसे साइन करवाए गए है। किसानों ने बताया रामकिशन, भैयालाल और प्रदीप को जानते है जिसके कहने पर भरोसा कर कोरे कागज एवं प्रपत्र में साईन कर दिए हंै। हम ग्रामीणों से धोखाधड़ी कर फसल बीमा की राशि मिलने को कहकर गुमराह कर ठेकानामा सिकमी पर हस्ताक्षर करवाए गए। गुमराह कर हस्ताक्षर करवाने वाले के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
बाटलाकला के 35 किसानों का कराया पंजीयन
भावांतर में फर्जी पंजीयन को लेकर जिन लोगों पर आरोप लग रहे हैं,उनमें सभी किसान एक ही गांव बाटलाकला के ही है। 35 किसानों के नाम से सोयाबीन भावांतर के लिए पंजीयन कराए हैं। किसानों के नाम से भावांतर पर सोयाबीन बेचकर लाभ लेने की तैयारी की गई थी।
देर रात तक हुए किसानों के बयान
ग्राम बाटलाकला के किसान विधायक महेन्द्र सिंह के साथ कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचे थे। कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने किसानों की समस्या सुनी। इसके बाद के कृषि विभाग के उपसंचालक को किसानों के बयान दर्ज करने के निर्देश दिए। कलेक्टर कार्यालय में किसानों के बयान दर्ज किए हैं।
भावांतर के तहत हुए फर्जी पंजीयन
भैंसदेही विधायक महेन्द्र सिंह ने बताया कुछ किसानों का भावांतर के तहत तहत फर्जी पंजीयन हो गया है। किसानों ने इसका पंजीयन ही नहीं कराया था। तहसीलदार की जांच में भी यह बात सामने आई है। जिसके बाद कुछ लोग गांव पहुंचकर किसानों से बटाईनामा बना रहे हैं। किसानों से हस्ताक्षर करवा रहे हैं। किसानों ने इसका वीडियो और फोटो भी बनाया है। किसानों को कुछ राशि भी दी गई है। किसानों के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन दिया है।
ज्वार में सामने आ चुका फर्जी पंजीयन का खेल
समर्थन मूल्य पर ज्वार खरीदी में फर्जी पंजीयन का खेल सामने आ चुका है। किसानों के बटाईनामा लगाकर फर्जी पंजीयन कराए गए थे। जिले भर में 1169 किसानों ने ज्वार के लिए पंजीयन कराया था। जांच के बाद सिर्फ 25 किसानों के पंजीयन ही सही पाए गए हैं। इसी तरह धान के पंजीयन में भी आशंका होने पर वन भूमि के पट्टे पर खेती करने वाले लगभग 800 किसानों के पंजीयन की जांच की जा रही है।
पैसे देकर कागज पर हस्ताक्षर करवाए
किसान छोटेलाल ने बताया मैं खेत में काम कर रहा था। मोबाइल पर फोन आया और बताया कि बीमा की राशि देना है।गांव में आ जाओ। कोई अधिकारी आया होगा इसलिए गांव आ गया। गांव में आए लोगों ने एक हजार रुपए दिए और एक कागज पर हस्ताक्षर करवाए। उन्होंने बोला कि कोई पूछे तो बताया जमीन ठेके पर दिया है और सोयाबीन लगाई थी। किसान ने बताया कि खेत में सोयाबीन नहीं लगाया था। मक्का लगाया था। जनसुनवाई में कार्रवाई को लेकर शिकायत की।
किसानों के आरोप झूठे
इस संबंध में प्रदीप किलेदार और जनपद अध्यक्ष भैयालाल इरपाचे ने आरोपों से इंकार किया है। प्रदीप ने बताया कि वे गांव में ही नहीं गए। किसान झूठा आरोप लगा रहे हैं। वही इरपाचे ने बताया कुछ लोग गांव में आए थे। जनप्रतिनिधि के नाते वहां बैठ गया था। किसानों के आरोप झूठे हैं।
इनका कहना
बाटलाकला के किसानों ने उनके नाम से भावांतर के तहत फर्जी पंजीयन करने की आशंका जताई है। इसकी शिकायत की है। जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार कार्रवाई की जाएगी।
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी कलेक्टर बैतूल।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 09:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / भावांतर योजना में किसानों के फर्जी बटाईनामा बनाकर पंजीयन

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रेमिका के सामने युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

patrika news
बेतुल

रफ्तार का कहर, सडक़ हादसे में गई दो युवकों की जान

betul news
बेतुल

वनग्राम कोल्हूढाना की बैलेंसिंग रॉक देख हर कोई रह जाता है दंग

betul news
बेतुल

पांच साल से नलजल योजना बंद पड़ी, दूषित पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर

betul photo
बेतुल

छात्र नदारद, इमारतें आबाद, 145 स्कूलों में दर्ज छात्र संख्या महज 1001

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.