रफ्तार का कहर, सडक़ हादसे में गई दो युवकों की जान

बैतूल। जिले में सडक़ सुरक्षा को लेकर किए जा रहे तमाम दावों की हकीकत मंगलवार रात एक बार फिर सामने आ गई, जब चिखलार रोड पर तेज रफ्तार बोलेरो और बाइक की आमने.सामने टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा न सिर्फ रफ्तार के कहर को उजागर करता है, बल्कि यातायात नियंत्रण और सडक़ सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।
मंगलवार रात करीब 9 बजे गंज थाना क्षेत्र अंतर्गत गौठान रोड पर यह भीषण दुर्घटना हुई। लोहिया वार्ड गंज निवासी 30 वर्षीय मुकेश पिता गुलाब वरवड़े, 32 वर्षीय मुकेश उर्फ गुड्डू पिता पन्तु चौकीकर तथा रविकुमार इवने बाइक से रानीपुर की ओर से बैतूल लौट रहे थे। इसी दौरान ग्राम चिखलार के पास बैतूल से रानीपुर की ओर जा रहे एक बोलेरो वाहन से उनकी बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दियाए जबकि तीसरा युवक रविकुमार इवने गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बोलेरो और बाइक दोनों ही तेज रफ्तार में थे। सडक़ पर न तो गति नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम नजर आए और न ही किसी प्रकार की चेतावनी व्यवस्था। सवाल यह भी उठता है कि जिस सडक़ पर आए दिन हादसे हो रहे हैं, वहां रफ्तार पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने अब तक ठोस कदम क्यों नहीं उठाए। हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस और संजीवनी 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को जिला अस्पताल लाया गयाए जहां डॉक्टरों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया। घायल रविकुमार की हालत गंभीर होने के कारण उसे तत्काल उपचार दिया गया। रात में दोनों शवों को जिला अस्पताल की मर्चुरी में सुरक्षित रखा गया। बुधवार सुबह जिला चिकित्सालय बैतूल में पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। लोहिया वार्ड सहित आसपास के इलाकों में गहरा शोक व्याप्त है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि समय रहते रफ्तार पर नियंत्रण और सडक़ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जातेए तो शायद यह दो जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बोलेरो वाहन की तलाश के साथ-साथ हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
बैतूल। कोतवाली पुलिस ने चाकूबाजी के फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि6 जुलाई को फरियादी दानिश कुरैशी पिता जावेद कुरैशी उम्र 15 साल निवासी तिलक वार्ड कोठी बाजार बैतूल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 5 जुलाई की रात करीबन 11.50 बजे वह अपने दोस्त रजा कुरैशी एवं जैद कुरैशी के साथ इमामबाडा आजाद वार्ड में बाबा की सवारी में नाच रहे थे। नाचने के दौरान रजा कुरैशी के हाथ का धक्का निहाल एवं रिजु को लगा तो इसी बात को लेकर निहाल एवं रिजु हम तीनों को मां बहन की गंदी-गंदी गालियां देने लगे जो सुनने में बुरी लग रही थी। हमने गाली देने से मना किया तो निहाल ने रजा के दोनों हाथ पकड़ लिया और रिजु ने अपने पास रखा चाकू निकाल कर रजा कुरैशी के ऊपर दो-तीन वार किए जिससे रजा कुरैशी को कमर व पेट के बाये हिस्से में चोटे आई है, मंैने और जैद ने बीच बचाव किया तो निहाल एवं उसका साथी तालीफ ने मुझे और जैद को हाथ मुक्को से मारा, जिससे मुझे बांये गाल पर मूंदी चोटे एवं जैद को दाहिने कान पर चोटे आई। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली बैतूल में धारा 296,115(2), 118(1), 351(2), 3(5) बीएनएस एवं इजाफा धारा 109 (1) बीएनएस का कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपी रिजवान खान उर्फ रिजु खान को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। वहंी अब मोह. तालीफ पिता मोहम्मद शफीक, सैय्यद फरहान अली पिता सैय्यद मुब्बशर अली व शानिब उर्फ निहाल खान पिता शकील खान को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया अन्य आरोपियों की तलाश पतारसी जारी है।
बड़ी खबरेंView All
बेतुल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग