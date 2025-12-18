18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

नाबालिग का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे युवक

बैतूल। गंज थाना क्षेत्र में मारपीट में घायल नाबालिग की मौत के बाद गुरुवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। देर रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद युवक नाबालिग का शव एंबुलेंस में रखकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Dec 18, 2025

patrika news

बैतूल। गंज थाना क्षेत्र में मारपीट में घायल नाबालिग की मौत के बाद गुरुवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। देर रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद युवक नाबालिग का शव एंबुलेंस में रखकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान गुस्साए युवकों ने एंबुलेंस में तोडफ़ोड़ कर दी, जिससे उसका कांच टूट गया। मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के मुताबिक काला पाठा निवासी विवेक मरकाम (17) के साथ बुधवार शाम 4 बजे के लगभग चुन्नीढाना में रॉड, फावड़े, पत्थर और लाठियों से हमला किया गया था। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सिर, हाथ और पैर समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई थी। विवेक को हालत गंभीर होने से आईसीयू में रखा था। लेकिन देर रात उसने दम तोड़ दिया। गुरुवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान बड़ी संख्या में युवक और परिजन मौजूद रहे। युवक पोस्टमार्टम के बाद शव को एंबुलेंस में रखकर सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर ही पुलिस बल भी तैनात रहा। गया। युवकों द्वारा शव को उतारने का प्रयास किया जा रहा था,लेकिन पुलिस ने इससे रोका। हालांकि पुलिस ने समझाइश देकर सभी को शांत कराया और शव को अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया। कुछ युवकों ने एंबुलेंस में तोडफ़ोड़ कर दी। जिससे कांच टूट गए। गंज थाना प्रभारी शिफा हाशमी ने बताया मामले में आरोपियों पर हत्या की धारा बढ़ाई गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अन्नू, जुनैद, आयुष और कृपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है।
मंदिर से उठाकर ले गए
जिला अस्पताल में मौत से पहले विवेक ने पुलिस को बयान दिए। उसने बताया कि सागौन बाबा दरबार में पूजा कर रहा था, तभी अनिकेत उर्फ अन्नू ठाकुर उसके 10-15 साथियों के साथ आया और मुझे जबरन उठाकर चुन्नीढाना ले गया। यहां उसकी जमकर पिटाई की।
आरोपी से थी पुरानी रंजिश
मृतक विवेक और अन्नू ठाकुर के बीच पुराना विवाद था। कुछ समय पहले भग्गूढाना क्षेत्र में हुई एक नाबालिग की हत्या के मामले में विवेक आरोपी था। विवेक पर अन्नू ठाकुर पर भी हमले का आरोप लगा था। बताया जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 09:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / नाबालिग का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे युवक

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खाली खजाना भरने वार्डों में लगा रहे शिविर, दो दिन में ढाई लाख की वसूली

betul news
बेतुल

जमीन के विवाद में उलझा बैतूल का आईएसबीटी सपना, प्रशासनिक तैयारी पर भारी न्यायालयीन पेच

betul news
बेतुल

स्मार्ट मीटर लगने से दिन में बिजली उपयोग पर 20 प्रतिशत की मिलेगी छूट

betul news
बेतुल

भावांतर योजना में किसानों के फर्जी बटाईनामा बनाकर पंजीयन

patrika news
बेतुल

प्रेमिका के सामने युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

patrika news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.