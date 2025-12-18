नाबालिग का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे युवक

बैतूल। गंज थाना क्षेत्र में मारपीट में घायल नाबालिग की मौत के बाद गुरुवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। देर रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद युवक नाबालिग का शव एंबुलेंस में रखकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान गुस्साए युवकों ने एंबुलेंस में तोडफ़ोड़ कर दी, जिससे उसका कांच टूट गया। मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक काला पाठा निवासी विवेक मरकाम (17) के साथ बुधवार शाम 4 बजे के लगभग चुन्नीढाना में रॉड, फावड़े, पत्थर और लाठियों से हमला किया गया था। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सिर, हाथ और पैर समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई थी। विवेक को हालत गंभीर होने से आईसीयू में रखा था। लेकिन देर रात उसने दम तोड़ दिया। गुरुवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान बड़ी संख्या में युवक और परिजन मौजूद रहे। युवक पोस्टमार्टम के बाद शव को एंबुलेंस में रखकर सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मौके पर ही पुलिस बल भी तैनात रहा। गया। युवकों द्वारा शव को उतारने का प्रयास किया जा रहा था,लेकिन पुलिस ने इससे रोका। हालांकि पुलिस ने समझाइश देकर सभी को शांत कराया और शव को अंतिम संस्कार के लिए रवाना किया। कुछ युवकों ने एंबुलेंस में तोडफ़ोड़ कर दी। जिससे कांच टूट गए। गंज थाना प्रभारी शिफा हाशमी ने बताया मामले में आरोपियों पर हत्या की धारा बढ़ाई गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अन्नू, जुनैद, आयुष और कृपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की भी तलाश की जा रही है।

मंदिर से उठाकर ले गए

जिला अस्पताल में मौत से पहले विवेक ने पुलिस को बयान दिए। उसने बताया कि सागौन बाबा दरबार में पूजा कर रहा था, तभी अनिकेत उर्फ अन्नू ठाकुर उसके 10-15 साथियों के साथ आया और मुझे जबरन उठाकर चुन्नीढाना ले गया। यहां उसकी जमकर पिटाई की।

आरोपी से थी पुरानी रंजिश

मृतक विवेक और अन्नू ठाकुर के बीच पुराना विवाद था। कुछ समय पहले भग्गूढाना क्षेत्र में हुई एक नाबालिग की हत्या के मामले में विवेक आरोपी था। विवेक पर अन्नू ठाकुर पर भी हमले का आरोप लगा था। बताया जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया गया।