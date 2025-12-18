18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बेतुल

स्मार्ट मीटर लगने से दिन में बिजली उपयोग पर 20 प्रतिशत की मिलेगी छूट

बैतूल। बैतूल शहर में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में अब तक करीब 4 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि आगामी चरणों में पूरे शहर में लगभग 36 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जाने का [&hellip;]

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Dec 18, 2025

betul news

बैतूल। बैतूल शहर में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में अब तक करीब 4 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जबकि आगामी चरणों में पूरे शहर में लगभग 36 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विद्युत कंपनी का दावा है कि इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को न केवल सटीक बिलिंग की सुविधा मिलेगी, बल्कि बिजली खपत पर छूट का लाभ भी मिलेगा।
दिन में बिजली के इस्तेमाल पर मिलेगी छूट
स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपभोक्ताओं को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच की गई बिजली खपत पर 20 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, यदि उपभोक्ता भविष्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें ऊर्जा प्रभार पर अतिरिक्त 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। खास बात यह है कि प्रीपेड मीटर लेने वाले उपभोक्ताओं से किसी प्रकार की सुरक्षा निधि भी नहीं ली जाएगी। हालांकि, यह प्रीपेड विकल्प बैतूलवासियों को दो से तीन साल बाद ही उपलब्ध हो सकेगा।
मीटर में अतिरिक्त कम्यूनिकेशन मॉड्यूल लगा
तकनीकी रूप से स्मार्ट मीटर पारंपरिक मीटर की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त कम्यूनिकेशन मॉड्यूल लगाया गया है। इस मॉड्यूल की मदद से मीटर में दर्ज बिजली खपत और रीडिंग की जानकारी सीधे डिजिटल रूप में सर्वर तक पहुंचती है। यही जानकारी उपभोक्ताओं को मोबाइल एप के माध्यम से रियल टाइम में देखने को मिलेगी। इससे अनुमान के आधार पर बिल बनने या रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायतों पर रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है।
मीटर वाचकों को नहीं लेना होगी रीडिंग
विद्युत कंपनी का कहना है कि मीटर वाचकों को घर-घर जाकर रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीडिंग सीधे कंपनी के सॉफ्टवेयर में दर्ज हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत हर महीने की पहली तारीख को ही बिजली बिल जारी करना संभव होगा और बिल जमा करने की अंतिम तिथि भी महीने की दस तारीख तक तय की जाएगी। इससे बिल वितरण में होने वाली देरी और अव्यवस्था में सुधार आने का दावा किया जा रहा है।
आज बिजली सप्लाई रहेगी बंद
बैतूल।शहर में11 केव्ही सदर फीडर का मेंटेनेंस कार्य 19 दिसंबर को प्रस्तावित किया गया है। जिसके चलते सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इस दौरान गेंदा चौक, स्वागत होटल, यादव मोहल्ला, पटेल वार्ड, शास्त्री वार्ड, सतपाल आश्रम, मानस नगर, इंदिरा वार्ड, आईटीआई ,एफसीआई गोदाम, आम बगीचा, पुरानी दारू भट्टी, इटारसी रोड आदि क्षेत्र के विद्युत प्रदाय बंद रहेगा।

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / स्मार्ट मीटर लगने से दिन में बिजली उपयोग पर 20 प्रतिशत की मिलेगी छूट

