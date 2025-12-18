खाली खजाना भरने वार्डों में लगा रहे शिविर, दो दिन में ढाई लाख की वसूली

बैतूल। नगर पालिका की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। खाली होते सरकारी खजाने को भरने के लिए नगर पालिका अब वार्ड स्तर पर राजस्व वसूली शिविर लगाए जा रहे है। बीते दो दिनों से शुरू हुए इस अभियान के तहत शहर के चार वार्डों में शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनसे नगर पालिका को करीब ढाई लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। नगर पालिका का कहना है कि इस तरह के शिविर शहर के सभी 33 वार्डों में लगाए जाने हैं, जिसके निर्देश नगरीय प्रशासन द्वारा भी जारी कर दिए गए हैं।

नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार इससे पहले लोक अदालत का आयोजन कर राजस्व वसूली का प्रयास किया गया था, जिसमें लगभग 56 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। हालांकि यह राशि तय लक्ष्य से काफी कम रही, जिसके चलते कर्मचारियों का वेतन भुगतान अब तक नहीं हो सका है। स्थिति यह है कि नगर पालिका का वह सरकारी खजाना, जिससे कर्मचारियों को हर महीने वेतन दिया जाता है, शून्य बैलेंस की स्थिति में पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि नगर पालिका को कर्मचारियों के वेतन पर हर माह डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में नियमित रूप से इतनी बड़ी राशि जुटा पाना नगर पालिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। हालात तब और गंभीर हो गए जब नगरीय प्रशासन से मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में भी लगातार कमी आ रही है। इससे नगर पालिका की आय पर सीधा असर पड़ा है। आर्थिक दबाव के चलते अब नगर पालिका ने राजस्व वसूली में पूरी ताकत झोंक दी है। वार्डों में लगाए जा रहे शिविरों में कर, शुल्क और बकाया राशि की वसूली पर जोर दिया जा रहा है। नगर पालिका का उद्देश्य है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अधिक से अधिक राजस्व जुटाकर सरकारी खजाने को फिर से भर दिया जाए, ताकि कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य जरूरी खर्चों का भुगतान किया जा सके। हालांकि, सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या केवल शिविरों के सहारे इतनी बड़ी वित्तीय कमी पूरी हो पाएगी या नगर पालिका को आय के स्थायी स्रोतों को मजबूत करने के लिए ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। फिलहाल, कर्मचारियों की नजरें राजस्व वसूली अभियान की सफलता पर टिकी हुई हैं।