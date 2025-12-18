18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

खाली खजाना भरने वार्डों में लगा रहे शिविर, दो दिन में ढाई लाख की वसूली

बैतूल। नगर पालिका की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। खाली होते सरकारी खजाने को भरने के लिए नगर पालिका अब वार्ड स्तर पर राजस्व वसूली शिविर लगाए जा रहे है। बीते दो दिनों से शुरू हुए इस अभियान के तहत शहर के चार वार्डों में शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनसे नगर पालिका [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Dec 18, 2025

betul news

बैतूल। नगर पालिका की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। खाली होते सरकारी खजाने को भरने के लिए नगर पालिका अब वार्ड स्तर पर राजस्व वसूली शिविर लगाए जा रहे है। बीते दो दिनों से शुरू हुए इस अभियान के तहत शहर के चार वार्डों में शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनसे नगर पालिका को करीब ढाई लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। नगर पालिका का कहना है कि इस तरह के शिविर शहर के सभी 33 वार्डों में लगाए जाने हैं, जिसके निर्देश नगरीय प्रशासन द्वारा भी जारी कर दिए गए हैं।
नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार इससे पहले लोक अदालत का आयोजन कर राजस्व वसूली का प्रयास किया गया था, जिसमें लगभग 56 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। हालांकि यह राशि तय लक्ष्य से काफी कम रही, जिसके चलते कर्मचारियों का वेतन भुगतान अब तक नहीं हो सका है। स्थिति यह है कि नगर पालिका का वह सरकारी खजाना, जिससे कर्मचारियों को हर महीने वेतन दिया जाता है, शून्य बैलेंस की स्थिति में पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि नगर पालिका को कर्मचारियों के वेतन पर हर माह डेढ़ करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में नियमित रूप से इतनी बड़ी राशि जुटा पाना नगर पालिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। हालात तब और गंभीर हो गए जब नगरीय प्रशासन से मिलने वाली चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में भी लगातार कमी आ रही है। इससे नगर पालिका की आय पर सीधा असर पड़ा है। आर्थिक दबाव के चलते अब नगर पालिका ने राजस्व वसूली में पूरी ताकत झोंक दी है। वार्डों में लगाए जा रहे शिविरों में कर, शुल्क और बकाया राशि की वसूली पर जोर दिया जा रहा है। नगर पालिका का उद्देश्य है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले अधिक से अधिक राजस्व जुटाकर सरकारी खजाने को फिर से भर दिया जाए, ताकि कर्मचारियों के वेतन सहित अन्य जरूरी खर्चों का भुगतान किया जा सके। हालांकि, सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या केवल शिविरों के सहारे इतनी बड़ी वित्तीय कमी पूरी हो पाएगी या नगर पालिका को आय के स्थायी स्रोतों को मजबूत करने के लिए ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी। फिलहाल, कर्मचारियों की नजरें राजस्व वसूली अभियान की सफलता पर टिकी हुई हैं।

नगर परिषद कर्मचारियों पर महिला से अभद्रता व धमकी के आरोप, कलेक्टर से की शिकायत

नगर परिषद आठनेर के कर्मचारियों पर एक महिला दुकानदार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी है। पीडि़त महिला प्रतिभा साहू का आरोप है कि दुकान के अतिक्रमण को लेकर की गई 181 शिकायत हटवाने के लिए उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और परिवार को धमकियां दी गईं।शिकायत में बताया गया है कि पीडि़ता प्रतिभा पिछले 10-12 वर्षों से ठेला लगाकर अपना जीवनयापन कर रही है। पूर्व में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उसने अपना ठेला हटा लिया था, लेकिन बाद में बिना किसी कार्रवाई के अन्य लोगों को पुन: ठेला लगाने की अनुमति दे दी गई। आरोप है कि उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति का पक्का ठेला लगवा दिया गया, जिससे वह बेरोजगार हो गई। पीडि़ता के अनुसार 10 दिसंबर 2025 को उसने इस संबंध में 181 पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 12 दिसंबर को नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा उसके घर और दुकान के पास आकर शिकायत हटाने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि महिला और उसके परिजनों से अभद्रता की गई और काम-धंधा बंद कराने की धमकी दी गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 09:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / खाली खजाना भरने वार्डों में लगा रहे शिविर, दो दिन में ढाई लाख की वसूली

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नाबालिग का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे युवक

patrika news
बेतुल

जमीन के विवाद में उलझा बैतूल का आईएसबीटी सपना, प्रशासनिक तैयारी पर भारी न्यायालयीन पेच

betul news
बेतुल

स्मार्ट मीटर लगने से दिन में बिजली उपयोग पर 20 प्रतिशत की मिलेगी छूट

betul news
बेतुल

भावांतर योजना में किसानों के फर्जी बटाईनामा बनाकर पंजीयन

patrika news
बेतुल

प्रेमिका के सामने युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

patrika news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.