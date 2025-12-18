18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

पत्नी ने अपने प्रेमी व उसके साथियों के साथ मिलकर कराई पति की हत्या

भैंसदेही। पत्नी के प्रेम संबंधों ने पति की जान ले ली। पति से अलग रह रही महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्याकांड में महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।भैंसदेही थाना प्रभारी राजेश सातनकर ने बताया 16 [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Dec 18, 2025

patrika news

भैंसदेही। पत्नी के प्रेम संबंधों ने पति की जान ले ली। पति से अलग रह रही महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्याकांड में महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
भैंसदेही थाना प्रभारी राजेश सातनकर ने बताया 16 दिसंबर 2025 को ग्राम घुघरी निवासी ललसू उईके ने थाना भैंसदेही में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पुत्र राजू उईके (30) की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर तंत्र और सघन पूछताछ के आधार पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मृतक की पत्नी पूनम उईके पिछले कुछ महीनों से अपने पति से अलग रह रही थी और नागपुर में ईंट-भ_े पर काम करती थी। वहीं उसकी जान-पहचान सोहेल से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। इसी संबंध के चलते पूनम ने अपने प्रेमी सोहेल और उसके साथियों शेख जशीम व शेख फेजान के साथ मिलकर राजू उईके की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने पूनम उईके, सोहेल, शेख जशीम और शेख फेजान (तीनों निवासी बडनेरा, जिला अमरावती, महाराष्ट्र) को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का पोस्टमार्टम सीएचसी भैंसदेही में कराया गया। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है,जहां से जेल भेज दिया है।

पवन चक्कियों से चोरी के फरार तीन आरोपी गिरफ्तार
बैतूल। जिले के भैंसदेही थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खामला स्थित पवन चक्कियों से इलेक्ट्रिकल केबल व इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी के मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी राजेश सातनकर ने बताया 7 दिसंबर को ग्राम खामला में स्थित पवन चक्कियों से अज्ञात चोरों द्वारा ताले तोडकऱ इलेक्ट्रिकल केबिल एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर लिया था। मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही थी। लगातार प्रयासों के बाद पुलिस ने अमन गुर्जर, बीरबल गुर्जर और बलराम गुर्जर, तीनों निवासी समसखेड़ी, जिला देवास को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात में शामिल होना स्वीकार किया।पुलिस ने पवन चक्कियों में लगे सामान को निकालने एवं केबिल काटने में प्रयुक्त औजार जब्त किए हैं। पुलिस ने पहले आरोपी संजय उर्फ संजू और लाखन गुर्जर को गिरफ्तार किया था। अन्य मशरूका पूर्व में ही जब्त किया जा चुका है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 09:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / पत्नी ने अपने प्रेमी व उसके साथियों के साथ मिलकर कराई पति की हत्या

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नाबालिग का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे युवक

patrika news
बेतुल

खाली खजाना भरने वार्डों में लगा रहे शिविर, दो दिन में ढाई लाख की वसूली

betul news
बेतुल

जमीन के विवाद में उलझा बैतूल का आईएसबीटी सपना, प्रशासनिक तैयारी पर भारी न्यायालयीन पेच

betul news
बेतुल

स्मार्ट मीटर लगने से दिन में बिजली उपयोग पर 20 प्रतिशत की मिलेगी छूट

betul news
बेतुल

भावांतर योजना में किसानों के फर्जी बटाईनामा बनाकर पंजीयन

patrika news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.