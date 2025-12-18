पत्नी ने अपने प्रेमी व उसके साथियों के साथ मिलकर कराई पति की हत्या

भैंसदेही। पत्नी के प्रेम संबंधों ने पति की जान ले ली। पति से अलग रह रही महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने हत्याकांड में महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

भैंसदेही थाना प्रभारी राजेश सातनकर ने बताया 16 दिसंबर 2025 को ग्राम घुघरी निवासी ललसू उईके ने थाना भैंसदेही में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पुत्र राजू उईके (30) की अज्ञात व्यक्ति द्वारा गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान तकनीकी साक्ष्य, मुखबिर तंत्र और सघन पूछताछ के आधार पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मृतक की पत्नी पूनम उईके पिछले कुछ महीनों से अपने पति से अलग रह रही थी और नागपुर में ईंट-भ_े पर काम करती थी। वहीं उसकी जान-पहचान सोहेल से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। इसी संबंध के चलते पूनम ने अपने प्रेमी सोहेल और उसके साथियों शेख जशीम व शेख फेजान के साथ मिलकर राजू उईके की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने पूनम उईके, सोहेल, शेख जशीम और शेख फेजान (तीनों निवासी बडनेरा, जिला अमरावती, महाराष्ट्र) को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक का पोस्टमार्टम सीएचसी भैंसदेही में कराया गया। सभी आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है,जहां से जेल भेज दिया है।