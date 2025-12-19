‘स्मार्ट मीटर लगवाओ और 20% बिजली में छूट पाओ’, बिजली कंपनी का बड़ा दावा

Discount on Electricity: बैतूल शहर में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में स्मार्ट मीटर (installing smart meters) लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में अब तक करीब 4 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके है, जबकि आगामी चरणों में पूरे शहर में लगभग 36 हजार स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निधर्धारित किया है। विद्युत कंपनी का दावा है कि इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को न केवल सटीक बिलिंग की सुविधा मिलेगी, - बल्कि बिजली खपत पर छूट का लाभ भी मिलेगा। (mp news)