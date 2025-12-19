19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बेतुल

‘स्मार्ट मीटर लगवाओ और 20% बिजली में छूट पाओ’, बिजली कंपनी का बड़ा दावा

MP News: स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपभोक्ताओं को सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच की गई बिजली खपत पर 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

बेतुल

image

Akash Dewani

Dec 19, 2025

20% discount on electricity installing smart meters power company offer mp news

Install Smart Meters and Get 20% Discount on Electricity (फोटो- Patrika.com)

Discount on Electricity: बैतूल शहर में बिजली व्यवस्था को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में स्मार्ट मीटर (installing smart meters) लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। शहरी क्षेत्र में अब तक करीब 4 हजार घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके है, जबकि आगामी चरणों में पूरे शहर में लगभग 36 हजार स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निधर्धारित किया है। विद्युत कंपनी का दावा है कि इस नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं को न केवल सटीक बिलिंग की सुविधा मिलेगी, - बल्कि बिजली खपत पर छूट का लाभ भी मिलेगा। (mp news)

बिजली खपत में मिलेगी 20% की छूट

स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उपभोक्ताओं को सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच की गई बिजली खपत पर 20 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसके अलावा, यदि उपभोक्ता भविष्य में प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें ऊर्जा प्रभार पर अतिरिक्त 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। खास बात यह है कि प्रीपेड मीटर लेने वाले उपभोक्ताओं से किसी प्रकार की सुरक्षा निधि भी नहीं ली जाएगी। हालांकि, यह प्रीपेड विकल्प बैतूलवासियों को दो से तीन साल बाद ही उपलब्ध हो सकेगा।

इस तरह काम करता है स्मार्ट मीटर

मीटर में अतिरिक्त कम्यूनिकेशन मॉड्यूल लगा तकनीकी रूप से स्मार्ट मीटर पारंपरिक मीटर की तरह ही कार्य करता है, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त कम्यूनिकेशन मॉड्यूल लगाया गया है। इस मॉड्यूल की मदद से मीटर में दर्ज बिजली खपत और रीडिंग की जानकारी सीधे डिजिटल रूप में सर्वर तक पहुंचती है। यही जानकारी उपभोक्ताओं को गोबाइल एप के माध्यम से रियल टाइम में देखने को मिलेगी। इससे अनुमान के आधार पर बिल बनने या रीडिंग में गड़बड़ी की शिकायतों पर रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

मीटर वाचकों को नहीं लेना होगी रीडिंग

विद्युत कंपनी का कहना है कि मीटर वाचकों को घर-घर जाकर रीडिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रीडिंग सीधे कंपनी के सॉफ्टवेयर में दर्ज हो जाएगी। नई व्यवस्था के तहत हर महीने की पहली तारीख को ही बिजली बिल जारी करना संभव होगा और बिल जमा करने की अंतिम तिथि भी महीने की दस तारीख तक तय की जाएगी। इससे बिल वितरण में होने वाली देरी और अव्यवस्था में सुधार आने का दावा किया जा रहा है। (mp news)

Published on:

19 Dec 2025 06:49 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / 'स्मार्ट मीटर लगवाओ और 20% बिजली में छूट पाओ', बिजली कंपनी का बड़ा दावा

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

