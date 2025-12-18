18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

उपचुनाव के लिए BJP घोषित नहीं कर पाई उम्मीदवार, कांग्रेस के हाथ आई निराशा

MP Nikay Panchayat By-elections: उपचुनाव में भाजपा अपना प्रत्याशी ही नहीं उतार सकी तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन फार्म निरस्त हो गया। कांग्रेस ने तहसीलदार पर लगाए गंभीर आरोप।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Akash Dewani

Dec 18, 2025

MP Nikay Panchayat By-elections Mau bhind BJP fails declare candidate mp news

BJP fails declare candidate in Mau Nagar Parishad by-election bhind (फोटो- newsonair.gov.in)

MP Nikay Panchayat By-elections:भिंड जिले की मौ नगर परिषद के वार्ड चार में उपचुनाव (Mau Nagar Parishad) में भाजपा अपना प्रत्याशी ही नहीं उतार सकी तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन फार्म निरस्त हो गया। तहसीलदार ने बिजली बिल का नोड्यूज न होने के कारण कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया।

वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी व उनके समर्थकों ने तहसीलदार पवन चंदसोलिया पर आरोप लगाए है कि भाजपा प्रत्याशी का नामांकन नहीं आने के कारण उनके नामांकन को निरस्त किया गया है। अब इस सीट पर चुनाव आयोग दोबारा नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया की जाएगी। (mp news)

पांच माह पहले पार्षद की हो गई थी मौत

बता दें मौ के वार्ड चार की सीट एससी महिला के लिए आरक्षित है। इस सीट से बहुजन समाज पार्टी की पार्षद राजाबेटी देवी का पांच महीने पूर्व निधन हो गया था। सीट खाली होने के बाद चुनाव आयोग ने 8 से 31 दिसंबर तक पार्षद का उपचुनाव कराने की तारीख तय की है।

इसक लिए 8 से 15 दिसंबर तक नामांकन फार्म जमा किए गए। भाजपा में प्रत्याशी के उम्मीदवार को लेकर मंथन चलता रहा। ऐसे में कांग्रेस की उम्मीदवार गंगाश्री देवी ने अपना नामांकन फार्म 15 दिसंबर को जमा किया था। जिस पर 16 को समीक्षा होनी थी।

बिजली बिल का नो ड्यूज नहीं होने पर नामांकन निरस्त

फार्म में बिजली बिल का नो ड्यूज नहीं था। तहसीलदार का कहना है कि उन्होंने समीक्षा के दिन सुबह 10.30 बजे के पूर्व नो ड्यूज जमा करने के लिए कहा था, लेकिन उम्मीदवार की तरफ से नो ड्यूज समय बीतने के बाद जमा कराया गया।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि 10.30 बजे का समय दिया था और नो ड्यूज जमा करने उसी समय पर आए. लेकिन तहसीलदार ने जानबूझकर नो ड्यूज नहीं लिया। नामांकन की शर्तें पूरी न होने के कारण बुधवार को तहसीलदार ने फार्म निरस्त कर रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी है।

कांग्रेस उम्म्मीद्वार ने कहा …

भाजपा प्रत्याशी का नामांकन न मिलने के कारण हमारा फार्म निरस्त कर दिया है। समय पर नो ड्यूज लेकर पहुंचे थे. लेकिन फार्म नहीं लिया गया।- गंगाश्री देवी, पार्षद उम्मीदवार वार्ड चार मौ

तहसीदलार ने बताया कारण

एक ही नामांकन प्राप्त हुआ था, जिसे नो ड्यूज न होने के कारण निरस्त कर दिया है। आरोप लगत हैं, भाजपा या अन्य पार्टी के किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया। - पवन चंदसोलिया, तहसीलदार, मौ

ये भी पढ़ें

MP के इस स्टेशन को मिलेगा 8 ट्रेनों का स्टॉपेज! रेलमंत्री से मिले सांसद
सीहोर
sehore station railway minister ashwini vaishnaw alok sharma trains stoppage mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 12:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / उपचुनाव के लिए BJP घोषित नहीं कर पाई उम्मीदवार, कांग्रेस के हाथ आई निराशा

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एसआइआर: एमपी के इस जिले में कटेंगे 1.07 लाख मतदाताओं के नाम

bhind news
भिंड

पांच साल बाद मधुमक्खी पालकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

bhind news
भिंड

शहीद दिवस पर शौर्य स्मारक परिसर में आयोजित विजय दिवस समारोह

समाचार

भिण्ड में बाइक सवार को जीप ने टक्कर मारी, सड़क पर गिरा तो ट्रॉला ने रौंदा, गुस्साए परिजन ने लगाया जाम

bhind news
भिंड

खेल स्टेडियम परिसर में 2.98 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण

राजीव गांधी खेल स्टेडियम परिसर में निर्मित होने वाले इनडोर स्टेडियम के निर्माण की आधार शिला विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने रखी।
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.