उपचुनाव के लिए BJP घोषित नहीं कर पाई उम्मीदवार, कांग्रेस के हाथ आई निराशा

BJP fails declare candidate in Mau Nagar Parishad by-election bhind (फोटो- newsonair.gov.in)
MP Nikay Panchayat By-elections:भिंड जिले की मौ नगर परिषद के वार्ड चार में उपचुनाव (Mau Nagar Parishad) में भाजपा अपना प्रत्याशी ही नहीं उतार सकी तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन फार्म निरस्त हो गया। तहसीलदार ने बिजली बिल का नोड्यूज न होने के कारण कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया।
वहीं, कांग्रेस प्रत्याशी व उनके समर्थकों ने तहसीलदार पवन चंदसोलिया पर आरोप लगाए है कि भाजपा प्रत्याशी का नामांकन नहीं आने के कारण उनके नामांकन को निरस्त किया गया है। अब इस सीट पर चुनाव आयोग दोबारा नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया की जाएगी। (mp news)
बता दें मौ के वार्ड चार की सीट एससी महिला के लिए आरक्षित है। इस सीट से बहुजन समाज पार्टी की पार्षद राजाबेटी देवी का पांच महीने पूर्व निधन हो गया था। सीट खाली होने के बाद चुनाव आयोग ने 8 से 31 दिसंबर तक पार्षद का उपचुनाव कराने की तारीख तय की है।
इसक लिए 8 से 15 दिसंबर तक नामांकन फार्म जमा किए गए। भाजपा में प्रत्याशी के उम्मीदवार को लेकर मंथन चलता रहा। ऐसे में कांग्रेस की उम्मीदवार गंगाश्री देवी ने अपना नामांकन फार्म 15 दिसंबर को जमा किया था। जिस पर 16 को समीक्षा होनी थी।
फार्म में बिजली बिल का नो ड्यूज नहीं था। तहसीलदार का कहना है कि उन्होंने समीक्षा के दिन सुबह 10.30 बजे के पूर्व नो ड्यूज जमा करने के लिए कहा था, लेकिन उम्मीदवार की तरफ से नो ड्यूज समय बीतने के बाद जमा कराया गया।
वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि 10.30 बजे का समय दिया था और नो ड्यूज जमा करने उसी समय पर आए. लेकिन तहसीलदार ने जानबूझकर नो ड्यूज नहीं लिया। नामांकन की शर्तें पूरी न होने के कारण बुधवार को तहसीलदार ने फार्म निरस्त कर रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी है।
भाजपा प्रत्याशी का नामांकन न मिलने के कारण हमारा फार्म निरस्त कर दिया है। समय पर नो ड्यूज लेकर पहुंचे थे. लेकिन फार्म नहीं लिया गया।- गंगाश्री देवी, पार्षद उम्मीदवार वार्ड चार मौ
एक ही नामांकन प्राप्त हुआ था, जिसे नो ड्यूज न होने के कारण निरस्त कर दिया है। आरोप लगत हैं, भाजपा या अन्य पार्टी के किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन ही दाखिल नहीं किया। - पवन चंदसोलिया, तहसीलदार, मौ
