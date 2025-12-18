उपचुनाव के लिए BJP घोषित नहीं कर पाई उम्मीदवार, कांग्रेस के हाथ आई निराशा

फार्म में बिजली बिल का नो ड्यूज नहीं था। तहसीलदार का कहना है कि उन्होंने समीक्षा के दिन सुबह 10.30 बजे के पूर्व नो ड्यूज जमा करने के लिए कहा था, लेकिन उम्मीदवार की तरफ से नो ड्यूज समय बीतने के बाद जमा कराया गया।

वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का आरोप है कि 10.30 बजे का समय दिया था और नो ड्यूज जमा करने उसी समय पर आए. लेकिन तहसीलदार ने जानबूझकर नो ड्यूज नहीं लिया। नामांकन की शर्तें पूरी न होने के कारण बुधवार को तहसीलदार ने फार्म निरस्त कर रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेज दी है।