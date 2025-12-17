पांच साल बाद मधुमक्खी पालकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

बिहार के किसान पिछले 22 वर्षों से भिण्ड में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और अब स्थानीय किसान भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ चुके हैं। एक बॉक्स से पूरे सीजन में औसतन 20 से 25 किलो शहद प्राप्त होता है। एक डेरा में लगे 200 बॉक्स से किसान 6 टन तक शहद उत्पादन कर लेता है, जिसकी बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपए तक होती है।

केंद्र संचालक गिर्राज सिंह गुर्जर (राऊपुरा) का कहना है कि इस बार दिन में धूप निकलने और सरसों की अच्छी फसल के कारण मधुमक्खियां सक्रिय हैं और लगातार छत्तों में शहद जमा कर रही हैं।