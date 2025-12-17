17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिंड

पांच साल बाद मधुमक्खी पालकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

बिहार के किसान पिछले 22 वर्षों से भिण्ड में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और अब स्थानीय किसान भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ चुके हैं। एक बॉक्स से पूरे सीजन में औसतन 20 से 25 किलो शहद प्राप्त होता है। एक डेरा में लगे 200 बॉक्स से किसान 6 टन तक शहद उत्पादन कर लेता है, जिसकी बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपए तक होती है।

2 min read
Google source verification

भिंड

image

Vikash Tripathi

Dec 17, 2025

bhind news

भिण्ड. भिण्ड के शहद की मिठास अब हरिद्वार, पुणे से होते हुए विदेशों तक पहुंच रही है। पिछले पांच साल से मौसम की मार झेल रहे मधुमक्खी पालक किसानों को इस वर्ष बेहतर मुनाफे की उम्मीद जगी है। कारण है—इस बार कोहरा और कड़ाके की ठंड का असर कम रहना, जिससे मधुमक्खियां नियमित रूप से बक्सों से निकलकर सरसों के फूलों से पराग एकत्र कर रही हैं और भरपूर शहद उत्पादन कर रही हैं।

देश की नामी कंपनियां काश्मीर हनी, केजरीवाल, पतंजलि और डाबर सीधे किसानों से संपर्क कर 70 से 80 रुपए प्रति किलो की दर से शहद की खरीद कर रही हैं। यही शहद प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के बाद नेपाल, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों तक सप्लाई किया जा रहा है। इससे न केवल किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है, बल्कि ग्रामीण अंचलों में हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है।

सरसों और मधुमक्खी का मजबूत तालमेल

जिले में इस बार 200 से अधिक किसान शहद उत्पादन में जुटे हैं। सभी मधुमक्खी केंद्र सरसों की फसल के बीच लगाए गए हैं। परागण की प्रक्रिया से शहद उत्पादन के साथ-साथ सरसों की पैदावार में भी करीब 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हो रही है। जिन पौधों में पहले फली नहीं आती थी, वहां भी अब उत्पादन नजर आने लगा है। इसी वजह से किसान सरसों के खेतों के बीच मधुमक्खी केंद्र लगवाने को प्राथमिकता दे रहे हैं।

पिछले साल घाटा, इस साल उम्मीद

गत वर्ष नवंबर से ही कोहरा छा जाने के कारण मधुमक्खियां बक्सों से बाहर नहीं निकल पाई थीं। ऐसे में कारोबारियों को रोजाना करीब 100 किलो शक्कर का घोल खिलाना पड़ा, जिससे लागत बढ़ गई और मुनाफा नहीं हो सका।
बिहार से आए डेरा संचालक राजकुमार मांझी बताते हैं कि इस बार हालात पूरी तरह बदले हुए हैं। मधुमक्खियां न सिर्फ खुद भोजन जुटा रही हैं, बल्कि शहद का अच्छा उत्पादन भी कर रही हैं। पिछले साल मजदूरी तक नहीं निकल पाई थी, लेकिन इस बार अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है।

22 साल से फल-फूल रहा कारोबार

बिहार के किसान पिछले 22 वर्षों से भिण्ड में मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और अब स्थानीय किसान भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ चुके हैं। एक बॉक्स से पूरे सीजन में औसतन 20 से 25 किलो शहद प्राप्त होता है। एक डेरा में लगे 200 बॉक्स से किसान 6 टन तक शहद उत्पादन कर लेता है, जिसकी बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपए तक होती है।
केंद्र संचालक गिर्राज सिंह गुर्जर (राऊपुरा) का कहना है कि इस बार दिन में धूप निकलने और सरसों की अच्छी फसल के कारण मधुमक्खियां सक्रिय हैं और लगातार छत्तों में शहद जमा कर रही हैं।

फैक्ट फाइल

  • जिले में 200 से अधिक मधुमक्खी डेरे
  • 22 साल से मधुमक्खी पालन का अनुभव
  • प्रति बॉक्स 20–25 किलो शहद
  • एक डेरा से 6 टन तक उत्पादन

वर्जन

“इस साल मौसम मधुमक्खी पालन के अनुकूल है। भिण्ड के किसान बाहर की कंपनियों को शहद बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अब भिण्ड का शहद विदेशों तक पहचान बना रहा है।”
— गंभीर सिंह तोमर, उप संचालक, कृषि उद्यानिकी विभाग, भिण्ड

ये भी पढ़ें

पहले दिल का दौरा…फिर हुआ एक्सीडेंट, पत्नी मदद के लिए गिड़गिड़ाती रही: युवक के साथ इंसानियत ने भी तोड़ा दम
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 07:01 pm

Published on:

17 Dec 2025 07:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / पांच साल बाद मधुमक्खी पालकों के चेहरे पर लौटी मुस्कान

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

शहीद दिवस पर शौर्य स्मारक परिसर में आयोजित विजय दिवस समारोह

समाचार

भिण्ड में बाइक सवार को जीप ने टक्कर मारी, सड़क पर गिरा तो ट्रॉला ने रौंदा, गुस्साए परिजन ने लगाया जाम

bhind news
भिंड

खेल स्टेडियम परिसर में 2.98 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम का निर्माण

राजीव गांधी खेल स्टेडियम परिसर में निर्मित होने वाले इनडोर स्टेडियम के निर्माण की आधार शिला विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने रखी।
भिंड

भिण्ड: रेत माफिया की गुंडागर्दी: एसडीएम की गाड़ी में मारी टक्कर

bhind news
भिंड

भिण्ड में जीवनदायिनी से खतरे की नहर बनी थ्री-आर, 40 गांवों की फसल पर मंडरा रहा जलभराव का संकट

थ्री-आर नहर गोरमी
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.