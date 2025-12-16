भिण्ड में बाइक सवार को जीप ने टक्कर मारी, सड़क पर गिरा तो ट्रॉला ने रौंदा, गुस्साए परिजन ने लगाया जाम

जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय रामू पुत्र रामकुमार बघेल निवासी बहारे का पुरा फूप के जीजा अहमदाबाद से आए थे। जीजा को भिण्ड से लेने के लिए रामू सुबह बाइक से भिण्ड के लिए निकला था। सुबह 8.30 बजे जवाहरपुर के पास हाईवे पर भिण्ड की तरफ से आ रही तेज रफ्तार जीप ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही रामू रोड पर गिरा, इसी दौरान हाईवे पर पीछे से आ रहे ट्रॉला रामू को रौंदते हुए निकल गया। वहीं अनियंत्रित जीप खंती में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार रामू की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर लगने से उसकी बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे बाद जीप में सवार युवक गाड़ी छोड़कर भाग निकले।