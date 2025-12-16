भिण्ड में बाइक सवार को जीप ने टक्कर मारी, सड़क पर गिरा तो ट्रॉला ने रौंदा, गुस्साए परिजन ने लगाया जाम

भिण्ड. नेशनल हाईवे 719 पर डिड़ी के पास जवाहरपुर में भिण्ड की ओर से आ रही तेज रफ्तार जीप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक रोड पर गिरा, तभी इटावा की तरफ से जा रहे ट्रॉला उसे कुचलते हुए निकल गया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी लगते ही आधे घंटे बाद परिजन व रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। गुस्साए परिवार वालों ने हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। देहात थाना प्रभारी मुकेश शाक्य की समझाइश पर एक घंटे बाद जाम खोला गया।
जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय रामू पुत्र रामकुमार बघेल निवासी बहारे का पुरा फूप के जीजा अहमदाबाद से आए थे। जीजा को भिण्ड से लेने के लिए रामू सुबह बाइक से भिण्ड के लिए निकला था। सुबह 8.30 बजे जवाहरपुर के पास हाईवे पर भिण्ड की तरफ से आ रही तेज रफ्तार जीप ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही रामू रोड पर गिरा, इसी दौरान हाईवे पर पीछे से आ रहे ट्रॉला रामू को रौंदते हुए निकल गया। वहीं अनियंत्रित जीप खंती में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार रामू की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर लगने से उसकी बाइक के परखच्चे उड़ गए। हादसे बाद जीप में सवार युवक गाड़ी छोड़कर भाग निकले।
हादसे के बाद परिवार व रिश्तेदार जवाहरपुर पहुंचे। गुस्साए लाेगों ने रोड पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। एसआई विजय शिवहरे ने पुलिसबल के साथ समझाइश दी, लेकिन परिजन ने शव नहीं उठाने दिया। परिवार वाले आरोपी चालकों को पकड़ने और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर अड़े थे। देहात थाने से टीआई मुकेश शाक्य पहुंचे और आक्रोशित भीड़ को समझाकर मामला शांत करवाया। एक घंटे बाद परिजन शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल लेकर रवाना हुए, तब जाम खोला गया।
जीप की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई है। परिजन आक्रोशित थे, उन्हें समझाइश देकर शव का पीएम करवाया है। कुछ समय तक हाईवे पर यातायात भी बाधित रहा।
मुकेश शाक्य, टीआई देहात भिण्ड
