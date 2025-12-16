स्टेडियम परिसर में 2.98 करोड़ रुपए से बनेगा इंडोर स्टेडियम

भिण्ड. मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड को निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है। भूमिपूजन समारोह में एसडीओपी भिण्ड रविंद्र वास्कले, खेल विभाग से रामबाबू कुशवाह, खेल प्रशिक्षक संजय पंकज व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। विधायक कुशवाह ने कहा कि एक आधुनिक इंडोर खेल स्टेडियम का निमाण होने से युवाओं को खेल सुविधएं करेगा।



स्टेडियम के निर्माण पर दो करोड़, 98 लाख, दो हजार 887 रुपए खर्च होंगे। विधायक ने कहा कि इंडोर स्टेडियम की डिजाइन सभी आवश्यकओं एवं सुविधाओं को ध्यान में रखकर किया गया है। स्टेडियम लगभग 26.5 मीटर चौड़ा और 48 मीटर लंबा बनेगा। स्टेडियम में दो स्क्वैश कोर्ट, दो टेबल टेनिस कोर्ट, दो बैडमिंटन कोर्ट, एक मैन हॉल, एक जिम और एक कार्यालय कक्ष जैसी सुविधाएं होंगी। जिससे खिलाडिय़ों को बहुत लाभ मिलेगा। विधायक ने कहा कि यह स्टेडियम खिलाडियों की विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए बेहतरीन मंच प्रदान करेगा और भिण्ड के खेल प्रेमियों के लिए बड़ी सौगात होगी। कुशवाह ने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी दिशा में भिण्ड विधानसभा क्षेत्र में यह आधुनिक खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा। खेल और शारीरिक गतिविधियां युवाओं के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विधायक ने कहा कि स्टेडियम के निर्माण से क्षेत्र के युवाओं को व्यायाम के साथ ही खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जिससे वे अपनी प्रतिभा को निखार सकेंगे।